KONYA Haberleri

Konya’nın bu ilçesinde sıcak asfalt çalışması tamamlandı: Artık daha güvenli ve modern

Güncelleme Tarihi:

Karatay Belediyesi tarafından Küçükkumköprü Caddesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları tamamlanırken, yapılan orta refüj düzenlemesiyle yol daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuldu.

Karatay Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Küçükkumköprü Caddesi'nde Sarıcami Sokak ile Çevre Yolu arasında kalan 900 metrelik alanda sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Yapılan orta refüj ve sıcak asfalt çalışmalarıyla Küçükkumköprü Caddesi daha modern bir görünüme kavuşurken, sürüş güvenliği ve yol konforu önemli ölçüde artırıldı; trafik akışı ise daha düzenli ve güvenli hale getirildi.

Karatay Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmaları, planlanan program dahilinde devam edecek. Bu kapsamda Sarıcami Sokak ile Fetih Caddesi arasında kalan bölümde de ilerleyen dönemlerde çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

KILCA: ÇALIŞMALARIMIZI YARINI DÜŞÜNEREK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tamamlanan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaş odaklı hizmet anlayışına vurgu yaptı.

Başkan Hasan Kılca, "Küçükkumköprü Caddemizde yenileme çalışmalarını tamamladık. Çalışmalar kapsamında mümkün olduğunca ağaçlandırmaya önem verdik. İlçemizin önemli ulaşım akslarından birinde daha ulaşım konforunu artırmış olduk. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Karatay Belediyesi'nin hizmet üretirken geleceği de gözettiğini belirten Başkan Kılca, "Bizler Karatay Belediyesi olarak yalnızca bugünü değil, yarınları da düşünerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapısı güçlü, planlı ve düzenli bir şehir inşa etmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Sıcak asfalt çalışmaları da bu vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

