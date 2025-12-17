Soğukların en sert zamanı: Zemheri Konya’yı donduracak! TAM 40 gün

Kış mevsiminin en sert ve zorlu zaman dilimlerinden biri olarak bilinen zemheri, yaklaşan soğuklarla birlikte yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, 2025-2026 zemheri hangi tarihte başlıyor?, Zemheri nedir ve kaç gün sürer? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Karakış adıyla da anılan bu dönemle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, zemheri ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde...

Zemheri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

20 Aralık Cumartesi günü son kez güneşli ve ılık bir hava beklenirken, 21 Aralık Pazar günü Ege ve Batı Akdeniz üzerinden gelen gök gürültülü sağanak yağışlar sistemin giriş yaptığını kanıtlayacak. Asıl büyük kırılma ise 22 Aralık'ta yaşanacak. 40 gün sürecek olan Zemheri döneminin başlamasıyla birlikte, şu an 17-18 derece seviyelerinde olan sıcaklıklar bıçak gibi kesilerek 4-5 dereceye kadar gerileyecek.

Zemheri kaç gün sürer?

Zemheri, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük süreyi kapsar. Kışın en sert zaman dilimi olarak bilinen bu süreçte hava sıcaklıkları kısa sürede ciddi oranda düşer. 17-18 derece civarında seyreden sıcaklıklar birkaç gün içinde 4-5 dereceye kadar gerileyebilir. Bu nedenle zemheri, soğuk hava koşullarına bağlı hastalıkların daha sık görüldüğü bir dönem olarak öne çıkar.

Konya'da da etkili olacak!

22 Aralık tarihinde başlayacak olan ve kışın en şiddetli dönemi olarak bilinen 40 günlük Zemheri süreci, harita verileri ışığında özellikle iç ve doğu kesimlerdeki illerde dondurucu etkisini şimdiden hissettirmeye başlıyor. Mevcut tahminlere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 11-12 dereceye kadar düştüğü Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan gibi iller bu soğuk hava dalgasının merkez üssü konumunda yer alırken; İç Anadolu'da Ankara, Konya, Kayseri ve Sivas gibi illerde de yoğun sis, pus ve dondurucu ayazın Zemheri ile birlikte etkisini artırması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Edirne gibi illerde 17-18 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıklar, Zemheri'nin girişiyle birlikte 4-5 dereceye kadar gerileyerek kış şartlarını en sert haliyle yaşatacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise İzmir, Aydın ve Antalya gibi kıyı illerinde 21 Aralık'taki gök gürültülü sağanak yağışların ardından sıcaklıkların tek haneli rakamlara düşmesiyle, Zemheri'nin serinletici ve fırtınalı yüzü bu bölgelerde de baskın hale gelecektir.

Zemheri nedir, ne anlama gelir?

Zemheri kelimesi, Arapça "zem” (kış) ve Farsça "harir” (uğultu) sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Eski Türkçede de kış mevsimini tanımlamak için kullanılan bu ifade, özellikle sert soğukların ve zorlayıcı hava şartlarının yaşandığı dönemi anlatır. Zamanla halk arasında yaygınlaşan kelime, karakış anlamında da kullanılmaya başlanmıştır.

Uzmanlar uyardı!

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları uyarırken; tarım faaliyetleri, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve sağlık sorunlarına karşı "kış hazırlıklarınızı tamamlayın" çağrısında bulunuyor. Zemheri ile birlikte kar yağışlarının da yurdun büyük bir bölümünde etkili olması bekleniyor.

