Konya’da belediye başkanı uyardı! “BİTMEDEN GİRMEYİN!’’

Konya'nın Ilgın ilçesinde yapımı süren Ekstrem Park projesiyle ilgili Belediye Başkanı Ömer Apil, sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Başkan Apil'in paylaşımı, hem projeye dair son durumu hem de güvenlik konusundaki hassasiyeti gözler önüne serdi.

EKSTREM PARKTA ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Paylaşılan hava fotoğrafında, yamaç boyunca uzanan ve renkli yapısıyla dikkat çeken ekstrem park alanında çalışmaların devam ettiği görülüyor. Alanda ekipmanların henüz tamamlanmadığı ve çevrede iş makineleri ile çalışma materyallerinin bulunduğu dikkat çekiyor.

İlçeye sosyal ve sportif anlamda yeni bir soluk getirmesi beklenen park, özellikle gençlere hitap eden yapısıyla öne çıkıyor. Projenin tamamlanmasının ardından bölgenin cazibe merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

BAŞKAN APİL'DEN GENÇLERE GÜVENLİK UYARISI

Belediye Başkanı Ömer Apil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslenerek, park alanının henüz güvenlik önlemleri tamamlanmadan kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Apil paylaşımında, "Heyecanınızı anlıyorum fakat güvenlik önlemleri olmadan bu parkı kullanmanız istenmeyen kazalara sebep olabilir” ifadelerine yer verdi.

AÇILIŞ İÇİN SABIR ÇAĞRISI

Başkan Apil, açıklamasının devamında Ekstrem Park tamamlandıktan sonra coşkulu bir açılış yapılacağını belirterek, gençleri biraz daha sabırlı olmaya davet etti. "Ekstrem park bittikten sonra hep birlikte coşkulu bir şekilde açılış yapıp kullanmaya başlayalım inşallah” sözleriyle hem güvenliğe hem de ortak bir açılış heyecanına dikkat çekti.

Ilgın Belediyesi'nin projeyi kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunması bekleniyor.

(Meltem Aslan)