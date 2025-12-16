GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,37
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
KONYA Haberleri

Konya’da sanayi cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu!

Konya’da sanayi cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu!
Konya’da sanayide çıkan kavgada bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 3 sanık hakkında mütalaa açıklandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İsmail Ö, Cemil K. ve tutuksuz yargılanan Şevki K. ile taraf avukatları ve maktul Nasıf Berat Adıkuzel'in yakınları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Cemil K, maktul ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı bir anlaşmazlık yaşandığını ama olay günü maktulü öldürme niyetiyle hareket etmediğini öne sürerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin bulunmadığını savunarak beraatlerini istedi.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında sanık Cemil K'nin maktule karşı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, müşteki Osman K'ye yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıldan 13 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İsmail Ö'nün maktule yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, müşteki Osman K'ye yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıldan 13 yıl 6 aya kadar cezalandırılması istendi.

Sanık Şevki K'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde sanayide 23 Ekim 2024'te gece saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Cemil K, Nasıf Berat Adıkuzel'i tüfekle öldürmüştü. Çıkan olayda Osman K. de silahla yaralanmıştı.

Olayla ilgili Cemil K, İsmail Ö. ve Şevki K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER