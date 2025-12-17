Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’ten Şebiarus mesajı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Hz. Mevlana’nın 752. Vuslat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, mesajında: "Kutlu çağrısı sadece İslam âlemini değil, tüm insanlığı nesiller boyu etkilemiş ve halen etkilemeye devam eden büyük bilge Hz. Mevlana, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz birlik ve dirlik mefkûresinin gür sesidir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'in (sav) yolunun yolcusu, kutlu çağrısının çağlar aşan sözcüsü, sevgi ve hoşgörü davasını dert edinmiş bir gönül eridir.

Ölümünü, yepyeni bir hayatın ilk adımı olarak, şeb-i arus (düğün gecesi) olarak niteleyen, kendini yoktan var eden Yaratıcı'sına âşık bir derviştir.

O, yaşayışı ve yazdıklarıyla dost olmanın, aile olmanın ve öğretmen olmanın "nasıl"ını izah etmiş; 8 asırdır Konya'dan dünyaya ulaştırdığı öğretileri ile gönüllerde yaşamış ilim ve ahlak abidesidir.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, büyük vuslatın 752. yılı vesilesiyle Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle anıyorum. Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere yeryüzündeki tüm mazlumların feryatlarının gök kubbeyi titrettiği şu dönemde, barış, hoşgörü ve sevgi çağrısı tüm insanlığı kuşatan Hz. Pîr'in gönül şemsiyesi altında buluşmayı temenni ediyorum."

