Bizim okulumuz projesi Konya’da okullara yeni bir vizyon kazandırıyor

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizim Okulumuz Projesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin değer temelli ve çok yönlü gelişimi esas alan yaklaşımı doğrultusunda, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Proje kapsamında, okullarda gerçekleştirilen fiziki iyileştirmelerle, öğrenme ortamları daha nitelikli, estetik ve işlevsel bir yapıya kavuşturulmaktadır. Bu düzenlemeler, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu pekiştirirken, öğrenmeye yönelik motivasyonlarını da artırmaktadır.
Okullarda uygulanan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, daha güvenli ve düzenli kullanım alanları oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla münazara yarışmaları düzenlenmiş; Konya'nın tarihî, kültürel ve sosyal değerlerini tanıtmaya yönelik Konya temalı bilgilendirici videolar izletilerek farkındalıkları artırılmıştır.
Bizim Okulumuz; öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda sosyal-duygusal gelişimlerini ve değerlerle bütünleşmiş bir eğitim ortamında yetişmelerini esas almaktadır. Bu anlayış doğrultusunda kendilerini güvende ve mutlu hisseden öğrenciler, keyifli ve destekleyici bir ortamda eğitim-öğretim süreçlerini sürdürmektedir.
