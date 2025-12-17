GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,37
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
KONYA Haberleri

Karapınar Sanayi ve Ticaret Odası’nda “İklim Değişikliği’’ semineri düzenlendi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Karapınar Sanayi ve Ticaret Odası’nda “İklim Değişikliği’’ semineri düzenlendi

Karapınar Sanayi ve Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Temiz tarafından "İklim Değişikliği” konulu bir seminer düzenlendi.

Seminerde; iklim değişikliğinin nedenleri, çevresel etkileri ve bu küresel sorunla mücadele kapsamında alınabilecek önlemler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Dr. Temiz, iklim değişikliğinin yalnızca çevreyi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşamı da derinden etkilediğine dikkat çekti. Ayrıca bireysel ve kurumsal düzeyde uygulanabilecek pratik önlemlerin önemini vurguladı.

Programın sonunda katılımcıların sorularının yanıtlandığı bir soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Etkinliğin, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulmasına ve çözüm yollarının değerlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER