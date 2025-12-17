Karapınar Sanayi ve Ticaret Odası’nda “İklim Değişikliği’’ semineri düzenlendi

Karapınar Sanayi ve Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Temiz tarafından "İklim Değişikliği” konulu bir seminer düzenlendi.
Seminerde; iklim değişikliğinin nedenleri, çevresel etkileri ve bu küresel sorunla mücadele kapsamında alınabilecek önlemler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Dr. Temiz, iklim değişikliğinin yalnızca çevreyi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşamı da derinden etkilediğine dikkat çekti. Ayrıca bireysel ve kurumsal düzeyde uygulanabilecek pratik önlemlerin önemini vurguladı.
Programın sonunda katılımcıların sorularının yanıtlandığı bir soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Etkinliğin, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulmasına ve çözüm yollarının değerlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.
(Ali Asım Erdem)