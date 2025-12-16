Konya’da bugün vefat edenler 16 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
HAZİM MENDO
|
İDLİP
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FATMA KORKMAZ
|
KELHASAN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SULTAN ULUDAĞ
|
HACIMUSA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
İBRAHİM GÖKÇE
|
MÜLAYİM
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
ELİFE ÇEVİK
|
KERPİÇ
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
ESRA KÜÇÜKBAHÇIVAN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ZEYNEP SARIKAYA
|
SARİPALAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HASİBE DOĞAN
|
ARMUTLU
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
SALİH SÖMER
|
ÖZALP
|
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|
KEZİBAN KALE
|
KONYA
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|
TAHSİN ERKAN
|
BAĞYURDU
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
ADEM ÖZMEN
|
HABİLLER
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
ÖMER GÜLER
|
İBRALA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
SADRETTİN AKÇİN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
TAHSİN ERKAN
|
BAĞYURDU
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
NİGAR KART
|
REİS
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
FATMA KÖROĞLU
|
ZENGİCEK
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
MUHAMMED ARİF ELARİF
|
HALEP/SURİYE
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
ÖMER SEYFETTİN TAŞ
|
ÇUMRA
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
NAİL KAYAR
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HAVVA KARATAŞ
|
BADEMLİ
|
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96