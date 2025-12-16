GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 16 Aralık 2025

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler 16 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 16 Aralık 2025 Salı günü vefat eden 21 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

HAZİM MENDO

İDLİP
10-01-1986

YAZIR MEZARLIĞI

FATMA KORKMAZ

KELHASAN
01-07-1936

YAZIR MEZARLIĞI

SULTAN ULUDAĞ

HACIMUSA
12-04-1943

YAZIR MEZARLIĞI

İBRAHİM GÖKÇE

MÜLAYİM
04-05-1943

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ELİFE ÇEVİK

KERPİÇ
10-06-1957

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ESRA KÜÇÜKBAHÇIVAN

KONYA
26-03-1978

ÜÇLER MEZARLIĞI

ZEYNEP SARIKAYA

SARİPALAN
15-02-1942

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HASİBE DOĞAN

ARMUTLU
22-10-1939

ULUIRMAK MEZARLIĞI

SALİH SÖMER

ÖZALP
08-06-1981

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

KEZİBAN KALE

KONYA
20-03-1951

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

TAHSİN ERKAN

BAĞYURDU
01-10-1934

ELMACI MEZARLIĞI

ADEM ÖZMEN

HABİLLER
15-02-1961

ARAPLAR MEZARLIĞI

ÖMER GÜLER

İBRALA
01-02-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SADRETTİN AKÇİN

KONYA
20-10-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

TAHSİN ERKAN

BAĞYURDU
01-10-1934

ELMACI MEZARLIĞI

NİGAR KART

REİS
11-05-1947

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FATMA KÖROĞLU

ZENGİCEK
07-04-1939

YEDİLER MEZARLIĞI

MUHAMMED ARİF ELARİF

HALEP/SURİYE
15-08-1950

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ÖMER SEYFETTİN TAŞ

ÇUMRA
05-05-1972

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

NAİL KAYAR

KONYA
08-12-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

HAVVA KARATAŞ

BADEMLİ
10-06-1942

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

