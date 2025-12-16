Başkan Pekyatırmacı Türklerin Mirası Projesinin ilk 4 cildini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında gerçekleştirilen AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'na katıldı. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen program sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Türklerin Mirası" Projesinin tamamlanan ilk 4 cildini takdim etti.
Türklerin Mirası Projesi, 17 ciltlik kitap ve 18 bölümlük belgeselden oluşuyor. İlk 4 cildi tamamlanan projenin külliyatında kalan çalışmaların da tamamlanmasının ardından yaklaşık 100 ilim insanının makalesi yer alacak ve 36 ayrı ülkeden eserlerin görselleri kullanılmış olacak. Proje kapsamında; Tarih Öncesi Türk Kültürü, etkileşim sağlanan ülkeler, mimari eserler esas alınmakla birlikte sosyal hayat, kültür, tarih ve medeniyete katkı konuları ele alınacak.
Başkan Pekyatırmacı: "Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum"
Selçuklu Belediyesi olarak kültür ve yayın hayatına bugüne kadar birçok prestijli eser kazandırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Şanlı tarihimizi geleceğe taşımak, neslimizin aydınlık yarınlarını medeniyetimizin kodlarıyla inşa etmek adına belediyemiz tarafından önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ‘Türklerin Mirası' projesi ile bu çalışmalarımızı taçlandırmak, tarihe şerh düşmek için faaliyetler yürütüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ‘Türkler' konulu en büyük kültür projesi niteliği taşıyacak olan Türklerin Mirası Projemizin tamamlanan ilk 4 cildini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettik. Selçuklu Medeniyetine yönelik olarak yürüttüğümüz projeleri himaye eden, bizi yüreklendiren, ülkemize ve medeniyetimize yakışan işlerde her türlü desteği sağlayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA