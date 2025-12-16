GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,37
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
KONYA Haberleri

Başkan Pekyatırmacı Türklerin Mirası Projesinin ilk 4 cildini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti

Başkan Pekyatırmacı Türklerin Mirası Projesinin ilk 4 cildini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı sonrasında, “Türklerin Mirası“ Projesi’nin tamamlanan ilk 4 cildini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında gerçekleştirilen AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'na katıldı. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen program sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Türklerin Mirası" Projesinin tamamlanan ilk 4 cildini takdim etti.

Türklerin Mirası Projesi, 17 ciltlik kitap ve 18 bölümlük belgeselden oluşuyor. İlk 4 cildi tamamlanan projenin külliyatında kalan çalışmaların da tamamlanmasının ardından yaklaşık 100 ilim insanının makalesi yer alacak ve 36 ayrı ülkeden eserlerin görselleri kullanılmış olacak. Proje kapsamında; Tarih Öncesi Türk Kültürü, etkileşim sağlanan ülkeler, mimari eserler esas alınmakla birlikte sosyal hayat, kültür, tarih ve medeniyete katkı konuları ele alınacak.

Başkan Pekyatırmacı: "Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum"

Selçuklu Belediyesi olarak kültür ve yayın hayatına bugüne kadar birçok prestijli eser kazandırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Şanlı tarihimizi geleceğe taşımak, neslimizin aydınlık yarınlarını medeniyetimizin kodlarıyla inşa etmek adına belediyemiz tarafından önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ‘Türklerin Mirası' projesi ile bu çalışmalarımızı taçlandırmak, tarihe şerh düşmek için faaliyetler yürütüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ‘Türkler' konulu en büyük kültür projesi niteliği taşıyacak olan Türklerin Mirası Projemizin tamamlanan ilk 4 cildini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettik. Selçuklu Medeniyetine yönelik olarak yürüttüğümüz projeleri himaye eden, bizi yüreklendiren, ülkemize ve medeniyetimize yakışan işlerde her türlü desteği sağlayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER