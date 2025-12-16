Kılca: Vuslat Karatay’da, huzur gönüllerde

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlânâ’nın 752. Vuslat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Hasan Kılca, Hz. Mevlânâ’nın teslimiyet ve huzur merkezli irfan anlayışının, bugün de insanlığa yol gösterdiğini belirtti.

Başkan Hasan Kılca'nın Şeb-i Arus mesajı şu şekilde;

"Konya'da vuslat vakti yaklaşınca gönüllere derin bir huzur yayılır. Sokaklarda sessiz bir tazarru, gönüllerde saklı bir çağrı duyulur. Dünya telaşının gürültüsüne rağmen, bu topraklarda asırlardır değişmeyen bir ses, gönüllere "huzur vaktidir” diye fısıldar. Çünkü Konya, Hazreti Mevlânâ'nın nefesiyle yoğrulmuş bir şehirdir. Her adımında hikmet saklıdır. Her köşesinde bir duanın yansıması vardır.

Bu yıl, büyük mutasavvıfın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü vesilesiyle yine aynı iklimdeyiz. Bizler ölümü bir vuslat, bir kavuşma, bir sevinç olarak gören bir irfanın mirasçıları olarak, onun çağrısına kulak veriyoruz. Hazreti Mevlânâ'nın asırlar ötesinden günümüze seslenen "Canın asıl yurdu sükûndur; oraya dönersen huzuru bulursun” sözü karanlığın içinde bile bir kandil gibi yolumuzu aydınlatıyor.



Karatay ilçemizde metfun olan Hazreti Mevlânâ; asırlardır ilçemizin bağrında, gönülleri birleştiren, insanı hakikate çağıran manevi bir rehber olarak anılmaya devam etmektedir.

Onun huzurunda yükselen dualar Karatay'ın sokaklarına, taşına, toprağına sinmiş durumdadır. Bu mübarek belde, Mevlâna'nın hikmetini, tevazusunu ve hoşgörüsünü taşıyan bir gönül durağıdır.

Karatay Belediyesi olarak bizler, bu köklü geleneğin yaşatılması ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılması için üzerimize düşen sorumluluğu her zaman taşıyoruz. Bu topraklara yakışan; kibirden, kaygıdan, kargaşadan arınmış, temiz bir irfan atmosferidir. Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde Mevlânâ'nın hoşgörüsü, irfanı ve hikmeti daima rehberimiz olmuştur.

Maalesef yaşadığımız dünya bir yorgunluk çağından geçiyor. Kalpler daralıyor, zihinler yoruluyor, insanlar birbirinden uzaklaşıyor. İşte böyle bir zamanda Hazreti Mevlânâ, bir kez daha ebedî hakikati hatırlatıyor: Huzur, dışarıda değil, gönüllerdedir.

Bu doğrultuda bu yıl 752'inci Vuslat Yıl Dönümünün teması "Huzur Vakti” olarak belirlendi. Çünkü Hazreti Mevlânâ'nın çağrısı, zamanın her buhranında insanı yeniden sükûnete, yeniden kendine davet eden bir nefes gibidir. "Huzur Vakti” ifadesi, hem Mevlâna'nın gönül dünyasından süzülüp gelen bir öğüt, hem de bugün insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu hakikatin adıdır.

Bu vesileyle şehrimizi bu manevi atmosferle buluşturan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Konya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlara ve emeği olan herkese şükranlarımı ifade ediyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu