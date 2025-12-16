GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya Şeb-i Arus programlarında büyükelçileri ağırladı

Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şeb-i Arus programları vesilesiyle Konya’ya davet edilen farklı ülkelerden büyükelçileri ve eşlerini misafir etti. Başkan Altay, büyükelçilerin Konya’nın tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, “Bu tür ziyaretler ülkeler arasındaki kardeşlik ilişkilerinin artmasına vesile olurken şehirler arasındaki ticaretin ve kültür paylaşımlarının artmasına da vesile oluyor. Misafirlerimizi Hz. Mevlana’ya ve Konya’ya yakışır bir şekilde ağırladık” dedi. Konya’da sıcak bir ev sahipliğiyle karşılandıklarını kaydeden büyükelçiler, ziyaretin özellikle ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını söyledi.

Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şeb-i Arus programları vesilesiyle Konya'ya gelen büyükelçileri ve eşlerini ağırladı. 

Akyokuş Kasrı'nda gerçekleşen programla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Şeb-i Arus programlarının bu yıl da çok yoğun bir şekilde devam ettiğini, bu kapsamda birçok ülkeden misafiri Konya'da ağırladıklarını ifade etti.

"MİSAFİRLERİMİZİ HZ. MEVLANA'YA VE KONYA'YA YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE AĞIRLADIK”

Konya'ya gelen bütün büyükelçileri ve Ankara'da elçiliği bulunan bütün ülkeleri Şeb-i Arus programlarına davet ettiklerini ve sekiz ülkeden büyükelçinin eşleriyle birlikte Konya'ya geldiğini kaydeden Başkan Altay, "Hem Konya'nın tarihini, kültürünü tanıma fırsatı buldular hem de Konya'nın gastronomisini onlara Akyokuş Kasrı'nda ikram etme imkanı bulduk. Bu tür ziyaretler ülkeler arasındaki kardeşlik ilişkilerinin artmasına vesile olurken şehirler arasındaki ticaretin ve kültür paylaşımlarının artmasına vesile oluyor. Onun için bu tür programları, ziyaretleri önemsiyoruz. Misafirlerimizi Hz. Mevlana'ya ve Konya'ya yakışır bir şekilde ağırladık” diye konuştu.

Uluslararası görevleri vesilesiyle birçok ülkeden şehirle kardeş şehir ilişkileri kurma ve yakın çalışma imkanı bulduklarını da anımsatan Başkan Altay, "Bu vesileyle ülkemizde bulunan büyükelçilerle de şehrimiz adına ilişkilerimizi güçlendirmek için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Kendileriyle şehirler arasındaki ve ticaret insanları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da istişarelerde bulunduk” değerlendirmelerinde bulundu.

BÜYÜKELÇİLER KONYA'YI ÇOK BEĞENDİ

Şeb-i Arus törenleri için Konya'da bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten büyükelçiler ise şehrin tarihi mekanlarını gezdiklerini ve çok beğendiklerini söyledi. Konya'da sıcak bir ev sahipliğiyle karşılandıklarını kaydeden büyükelçiler ziyaretin özellikle ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını kaydetti.

Büyükelçiler ve eşleri Konya ziyaretleri kapsamında; sema programının yanı sıra; Mevlana Müzesi, Panorama Konya Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi gibi tarihi ve turistik mekanları da gezerek Konya'yı yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

