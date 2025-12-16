GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,37
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
SPOR Haberleri

Anadolu Kartalı transfere odaklandı

Hasan Yıldırım
Muhabir
Anadolu Kartalı transfere odaklandı
Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi için kollarını sıvadı. Teknik direktör Çağdaş Atan ile yapılan görüşmelerde transferde izlenecek yol haritası belirlenirken; ilk etapta oyuncuların bölgeleri de netlik kazanmaya başladı

Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi için kollarını sıvadı. Kadro derinliğindeki problemi son haftalarda alınan kötü skorlarla acı bir şekilde yaşayan Anadolu Kartalı, devre arası transfer dönemini beklemeye koyuldu. Teknik direktör Çağdaş Atan ile görüşmeler yapan yeşil-beyazlılar, eksik mevkiiler üzerinde durdu. Peki, Konyaspor'un rotası ne?

Öncelik orta saha

Konyaspor transferde önceliğini orta sahaya verecek. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlılar, öncelikli olarak 6 ve 8 numara transferlerine odaklanacak. Konyaspor, Marko Jevtovic'in dönmesi Jinho Jo'nun da yükselen performansıyla buradaki adeta kale haline geçirecek.

Sonraki rota kanat

Savunmadaki ağırlığı orta sahayı güçlendirerek hafifletmeyi düşünen Konyaspor; akabinde ise rotasını hücum hattına çevirecek. 3. bölgedeki ataklarını çeşitlendirmek isteyen yeşil-beyazlılar, buraya nokta atışı takviyeler yapacak. Konyaspor, hücum hattına ise 2 kanat oyuncusu transfer edecek.

Anadolu Kartalı kontenjan açacak

Konyaspor, yabancı oyuncu takviyeleri için kontenjan açacak. Alassane Ndao'nun sözleşmesini tek taraflı fesheden yeşil-beyazlılar, devre arasında takımdan ayrılmak isteyen oyunculara tüm kolaylıkları sağlayacak. Ayrılmak isteyen oyuncunun bulunmaması halinde ise alternatif yollar denenecek. (Hasan Yıldırım)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER