Anadolu Kartalı transfere odaklandı

Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi için kollarını sıvadı. Kadro derinliğindeki problemi son haftalarda alınan kötü skorlarla acı bir şekilde yaşayan Anadolu Kartalı, devre arası transfer dönemini beklemeye koyuldu. Teknik direktör Çağdaş Atan ile görüşmeler yapan yeşil-beyazlılar, eksik mevkiiler üzerinde durdu. Peki, Konyaspor'un rotası ne?
Öncelik orta saha
Konyaspor transferde önceliğini orta sahaya verecek. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlılar, öncelikli olarak 6 ve 8 numara transferlerine odaklanacak. Konyaspor, Marko Jevtovic'in dönmesi Jinho Jo'nun da yükselen performansıyla buradaki adeta kale haline geçirecek.
Sonraki rota kanat
Savunmadaki ağırlığı orta sahayı güçlendirerek hafifletmeyi düşünen Konyaspor; akabinde ise rotasını hücum hattına çevirecek. 3. bölgedeki ataklarını çeşitlendirmek isteyen yeşil-beyazlılar, buraya nokta atışı takviyeler yapacak. Konyaspor, hücum hattına ise 2 kanat oyuncusu transfer edecek.
Anadolu Kartalı kontenjan açacak
Konyaspor, yabancı oyuncu takviyeleri için kontenjan açacak. Alassane Ndao'nun sözleşmesini tek taraflı fesheden yeşil-beyazlılar, devre arasında takımdan ayrılmak isteyen oyunculara tüm kolaylıkları sağlayacak. Ayrılmak isteyen oyuncunun bulunmaması halinde ise alternatif yollar denenecek. (Hasan Yıldırım)