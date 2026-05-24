Trendyol Süper Lig’e çıkan son takım Çorum FK
Trendyol 1. Lig Play-off final karşılaşmasında Çorum FK, Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerinde topla buluşan Mame Thiam'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-2
84. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içerisinde Berat Luş'un önünde kaldı. Berat şutunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Faye'nin röveşatasını kaleci İbrahim Sehic çeldi.
90+3. dakikada köşe vuruşu kullanmaya hazırlanan Kanga itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Mikail Okyar (Berat Luş dk. 76), Tugay Kacar (Kanga dk. 58), Amilton (Ömer Faruk Beyaz dk. 58), Recep Niyaz (Alper Karaman dk. 82), Faye, Kayode (Catakovic dk. 58)
Yedekler: Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Yusuf Arda Özyurt, Talha Tekin
Teknik Direktör: Güray Gündoğdu
Çorum FK: İbrahim Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler (Yusuf Erdoğan dk. 75), Fredy ( Ferhat Yazgan dk. 75), Oğuz Gürbulak (Ahmed Ildız dk. 59), Burak Çoban (Cemali Sertel dk. 86), Mame Thiam (Samudio dk. 75)
Yedekler: Hüseyin Akınay, Atakan Akkaynak, Aleksic, Zubairu, Kerem Kalafat
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Goller: Serdar Gürler (dk. 37), Mame Thiam (dk. 53) (Çorum FK)
Kırmızı kart: Kanga (dk. 90+3) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Burak Çoban, İbrahim Sehic, Kanga (Çorum FK)

Kaynak: İHA

