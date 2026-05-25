Konyaspor’da kimler kalacak? Kimlerle yollar ayrılıyor?

Konyaspor'da yeni sezonun kadro planlaması şekilleniyor. Anadolu Kartalı'nda 5 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, bu oyunculardan kimlerin kalıp kimlerin kalmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, süreç nasıl işleyecek?
2 OYUNCU YOLCU
Anadolu Kartalı'nda sözleşmesi sona eren 2 oyuncuyla yola devam edilmeyecek. Yeşil-beyazlı takım 30 Haziran itibariyle sözleşmeleri sona erecek stoper Riechedly Bazoer ve orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile vedalaştı.
JEVTOVİC MASADA
Konyaspor'un orta saha oyuncularından Marko Jevtovic ise takımda kalacak. Geçtiğimiz günlerde sözleşme uzatılması konusunda mütabık kalınan Sırp oyuncu, yaklaşık 3 aylık bir süreçte yönetimin kendisiyle masaya oturmasını bekliyordu. Jevtovic ile anlaşmanın yüzde 70 oranında tamamlandığı öğrenildi.
2 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ
Konyaspor'da 2 oyuncunun durumu ise belirsizliğini koruyor. Sözleşmesine opsiyon bulunan Berkan Kutlu ve resmiyette kiralık olan Arif Boşluk'un durumları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Arif'in özel madde ile 4 yıl dahasözleşmesi bulunurken, oyuncunun takıma uyum sağlayamaması kafaları karıştırdı.
