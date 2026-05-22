Konyaspor finalde kupayı kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşandı.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor, hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kritik maçta kazanan Trabzonspor oldu.

İlkyarıyı Trabzonspor önde bitirdi

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 18. dakikada Pina'nın ortasında Paul Onuachu'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Karadeniz ekibi, rakibine fazla fırsat vermedi ve soyunma odasına avantajlı girdi.

Muleka durumu eşitledi

İkinci yarıda baskısını artıran Konyaspor, 51. dakikada Muleka'nın golüyle beraberliği yakaladı. Bardhi'nin ortasında oluşan karambolde topu önünde bulan Muleka, fileleri havalandırarak skoru 1-1 yaptı. 55. dakikada Konyaspor penaltı kazansa da bu fırsatı gole çeviremedi.

Trabzonspor aradığı golü 79. dakikada buldu

Golden sonra yeniden oyunun kontrolünü alan Trabzonspor, aradığı golü 79. dakikada buldu. Onuachu penaltıdan kaydettiği golle yeniden öne geçti ve skoru 2-1'e taşıdı.

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un

Kalan bölümde Konyaspor beraberlik için yüklense de Trabzonspor savunması hata yapmadı. Final düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

