Trabzonspor - Konyaspor Finali Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Trabzonspor ile Konyaspor, 2026 Ziraat Türkiye Kupası Finali kapsamında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadele, Antalya'daki Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Dev karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Trabzonspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen finalde iki takım da kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Bordo-mavililer kupayı 10. kez kazanmayı hedeflerken, Konyaspor ise tarihindeki ikinci Türkiye Kupası zaferine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Final Mücadelesinin Hakemi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı hakem kadrosuna göre finalde düdüğü Halil Umut Meler çalacak. Yardımcı hakemlik görevlerini İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

VAR Kadrosu da Açıklandı

Final maçında VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak. AVAR ekibinde ise Anıl Usta ve Gürcan Hasova yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi

