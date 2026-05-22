GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,740 TL
EURO
53,136 TL
STERLİN
61,603 TL
GRAM
6.661 TL
ÇEYREK
10.945 TL
YARIM
21.691 TL
CUMHURİYET
43.114 TL
SPOR Haberleri

CANLI SKOR | Trabzonspor-Konyaspor (İlkyarı bitti)

- Güncelleme Tarihi:

CANLI SKOR | Trabzonspor-Konyaspor (İlkyarı bitti)

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, bugün Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

FİNALDE GÖZLER KUPADA

Son iki sezonda finale kadar yükselmesine rağmen kupayı kazanamayan Trabzonspor, bu kez hasrete son vermek istiyor. Bordo-mavililer, daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybettikleri finallerin ardından üst üste üçüncü kez çıktıkları finalde taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatmayı amaçlıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda elde ettiği Türkiye Kupası zaferinin ardından yeniden mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor. Yeşil-beyazlılar, yıllardır süren kupa özlemini sona erdirmek için final mücadelesine çıkacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Konyaspor bugün saat 20.45'de karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada Gökhan Barcın da yedek yardımcı olacak.

Trabzonspor - Konyaspor finalinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a, AVAR'da Anıl Usta ile Gürcan Hasova eşlik edecek.

iLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, D. Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.

MAÇTAN DAKİKALAR;

ilk düdük çaldı. Konyaspor-Trabzonspor maçı başladı. 

18.Dakika MAÇTA İLK GOL GELDİ 1-0 Pina'nın ortasında Onuachu topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 1-0 önde

25.Dakika KONYASPOR GOLE YAKLAŞTI Konyaspor'da sağ kanattan Uğurcan ortasını yaptı arka direkte boş kalan Bardhi'nin vuruşu üstten auta gitti.

35.Dakika TRABZONSPOR ETKİLİ GELDİ Trabzonpor'da Mustafa Eskihellaç'ın ortasına Onuachu'dan önce savunma müdahale etti, top kornere gitti.

45+5. Dakika İLKYARI BİTTİ

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER