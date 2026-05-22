CANLI SKOR | Trabzonspor-Konyaspor (İlkyarı bitti)

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, bugün Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

FİNALDE GÖZLER KUPADA

Son iki sezonda finale kadar yükselmesine rağmen kupayı kazanamayan Trabzonspor, bu kez hasrete son vermek istiyor. Bordo-mavililer, daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybettikleri finallerin ardından üst üste üçüncü kez çıktıkları finalde taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatmayı amaçlıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda elde ettiği Türkiye Kupası zaferinin ardından yeniden mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor. Yeşil-beyazlılar, yıllardır süren kupa özlemini sona erdirmek için final mücadelesine çıkacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Konyaspor bugün saat 20.45'de karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada Gökhan Barcın da yedek yardımcı olacak.

Trabzonspor - Konyaspor finalinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a, AVAR'da Anıl Usta ile Gürcan Hasova eşlik edecek.

iLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, D. Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.

MAÇTAN DAKİKALAR;

ilk düdük çaldı. Konyaspor-Trabzonspor maçı başladı.

18.Dakika MAÇTA İLK GOL GELDİ 1-0 Pina'nın ortasında Onuachu topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 1-0 önde

25.Dakika KONYASPOR GOLE YAKLAŞTI Konyaspor'da sağ kanattan Uğurcan ortasını yaptı arka direkte boş kalan Bardhi'nin vuruşu üstten auta gitti.

35.Dakika TRABZONSPOR ETKİLİ GELDİ Trabzonpor'da Mustafa Eskihellaç'ın ortasına Onuachu'dan önce savunma müdahale etti, top kornere gitti.

45+5. Dakika İLKYARI BİTTİ

