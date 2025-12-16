Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bu hafta sona eriyor
Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru yapmak isteyenler için geri sayım başladı. Başvurular e-Devlet’te 18 Aralık Perşembe, bankalarda 19 Aralık Cuma günü sona erecek. Sosyal konutlar için ilk kuralar 29 Aralık’ta çekilecek. Kura süreci, Şubat 2026’ya kadar devam edecek.
TOKİ eli ile 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Vatandaşlar güvenli yuvalara kavuşturulacak.
Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye ev sahibi olacak. Projeye başvuru yapmak isteyenler için geri sayım başladı.
Başvuru süreci e-Devlet'te 18 Aralık Perşembe, bankalarda 19 Aralık Cuma günü sona erecek.
Uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olabilme fırsatı sunan proje; ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar 5,5 milyon başvuru yapıldı.
İlk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek
Projede 3 farklı tip konut yer alacak. 1+1 55 metrekare, 2+1 65 metrekare ve yine 2+1 80 metrekare evler satışa sunulacak.
Projede; engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Ayrıca 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, 18-30 yaş arası gençler için ise yüzde 20 kontenjan planlandı.
Sosyal konutlar için ilk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek. Şubat 2026 sonuna kadar kura süreci devam edecek. İlk konutların teslimatının ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.
