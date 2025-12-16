Meteoroloji Uyardı | Konya’nın 2 ilçesine kuvvetli kar geliyor! | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da kar yağışı ve sisli hava etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

KONYA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, özellikle gece saatlerinde bazı ilçelerde sıcaklık -5°C'ye kadar düşecek. Bu durumun, özellikle sabah saatlerinde trafik ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Bölgede rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KONYA'NIN 2 İLÇESİNE KAR GELİYOR!

Meteorolojinin son hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığının en yüksek 6 derece olması beklenen Konya'da havanın bugün (16 Aralık Salı) parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Halkapınar ve Ereğli ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Diğer ilçelerde ise sisli hava etkili olacak. Vatandaşların ani sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

VATANDAŞLARA UYARI GELDİ: AMAN DİKKAT!

Vatandaşların sabah saatlerinde araç kullanırken dikkatli olmaları ve oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbir almaları öneriliyor. Uzmanlar, puslu havanın görüş mesafesini düşürebileceğine de dikkat çekiyor.

Konya'da sisli ve puslu ve yer yer karla karışık yağmurlu hava etkili olacak! Bazı ilçelerde sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek.

İŞTE İLÇE İLÇE KONYA HAVA DURUMU

Kaynak: Haber Merkezi