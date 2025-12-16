Konya’daki bir okulun bahçesinde büyük sürpriz! Görmek için sıraya girdiler

Konya'nın Güneysınır ilçesine bağlı Bardas Mahallesi'nde bulunan Bardas Vali Atilla Vural İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir sürpriz yaşandı. Yerli ve milli otomobil TOGG, bir öğrenci velisi tarafından okula getirildi. Okul bahçesine getirilen TOGG, öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük ilgisini çekti.

ÖĞRENCİLER MERAKLA İNCELEDİ

Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde okul bahçesinde sergilenen TOGG, öğrencilerin meraklı bakışları arasında ilgi odağı oldu. Öğrenciler, Türkiye'nin yerli otomobilini yakından inceleme fırsatı bulurken, araç hakkında sorular sordu ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, öğrencilere yerli üretimin önemini somut bir örnekle anlatma imkânı sundu.

OKUL MÜDÜRÜ BAR: "OKUL BAHÇESİNDE BİR YILDIZ PARLADI”

Okul Müdürü Muhammet Bar, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Okul bahçesinde bir yıldız parladı. Bu yılki Yerli Malı Haftası'nın en özel konuğu TOGG oldu. Öğrencilerimizin meraklı gözlerle aracımızı incelemesi, yerli otomobilimizin ne kadar büyük bir gurur kaynağı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu heyecan, yeni icatlar için ilk adım.”

Etkinlik, hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdirle karşılanırken, Yerli Malı Haftası'na anlamlı ve unutulmaz bir katkı sağladı.

(Meltem Aslan)