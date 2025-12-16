GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,37
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
KONYA Haberleri

Konya’daki bir okulun bahçesinde büyük sürpriz! Görmek için sıraya girdiler

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bir okulun bahçesinde büyük sürpriz! Görmek için sıraya girdiler

Konya'nın Güneysınır ilçesine bağlı Bardas Mahallesi'nde bulunan Bardas Vali Atilla Vural İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir sürpriz yaşandı. Yerli ve milli otomobil TOGG, bir öğrenci velisi tarafından okula getirildi. Okul bahçesine getirilen TOGG, öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük ilgisini çekti.

ÖĞRENCİLER MERAKLA İNCELEDİ

Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde okul bahçesinde sergilenen TOGG, öğrencilerin meraklı bakışları arasında ilgi odağı oldu. Öğrenciler, Türkiye'nin yerli otomobilini yakından inceleme fırsatı bulurken, araç hakkında sorular sordu ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, öğrencilere yerli üretimin önemini somut bir örnekle anlatma imkânı sundu.

OKUL MÜDÜRÜ BAR: "OKUL BAHÇESİNDE BİR YILDIZ PARLADI”

Okul Müdürü Muhammet Bar, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Okul bahçesinde bir yıldız parladı. Bu yılki Yerli Malı Haftası'nın en özel konuğu TOGG oldu. Öğrencilerimizin meraklı gözlerle aracımızı incelemesi, yerli otomobilimizin ne kadar büyük bir gurur kaynağı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu heyecan, yeni icatlar için ilk adım.”

Etkinlik, hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdirle karşılanırken, Yerli Malı Haftası'na anlamlı ve unutulmaz bir katkı sağladı.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • A
    Ali
    2 gün önce

    Maşallah maşallah gençlere

    • Cevapla
    • Begen (1)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
  • AS
    Ayşe Şentürk
    2 gün önce

    Güzel olmuş okulumuza helal olsun tüm okullar yapmalı

    • Cevapla
    • Begen (1)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER