Meram’da aileler kortta buluşuyor
Meram Belediyesi, Aile Yılı kapsamında aile bağlarını güçlendirecek, sporu ve dayanışmayı merkeze alan anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aile Kort Tenis Turnuvası, 25–28 Aralık tarihleri arasında Meram Belediyesi Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Turnuvanın son başvuru tarihi ise 22 Aralık Pazartesi.

Meram Belediyesi, Aile Yılı kapsamında aile bağlarını güçlendirecek, sporu ve dayanışmayı merkeze alan anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aile Kort Tenis Turnuvası, 25–28 Aralık tarihleri arasında Meram Belediyesi Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 

AİLELER ÜÇ AYRI KATEGORİDE MÜCADELE VERECEK 

Meram Belediyesi'nin, Türkiye Tenis Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği turnuvanın başvuruları, 22 Aralık Pazartesi gününe kadar e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek. Turnuva, aile bireylerinin birlikte spor yapmasını teşvik eden üç ayrı kategoride düzenlenecek. 12 yaş ve üzerindekilerin katılabileceği turnuvada tüm takımlarin aile bireylerinden oluşma zorunluluğu bulunuyor. Katılımcıların e-devlet spor bilgi sistemi üzerinden ayrı ayrı başvuru yapmaları, varsa kort puan bilgisi başhakeme WhatsApp mesaj ile bildirmeleri, okul ve kurum izin taleplerini ise son başvuru tarihine kadar bildirmeleri gerekiyor. 

Turnuvada kategoriler ise şöyle belirlendi; 

Mix Double kategorisinde baba–kız, anne–oğul, eşler ve kardeşler;

Erkekler Double kategorisinde baba–oğul ve erkek kardeşler;

Kadınlar Double kategorisinde ise anne–kız ve kız kardeşler kortta ter dökecek.

BAŞKAN KAVUŞ: "AİLE, TOPLUMUN TEMELİDİR; SPOR İSE BU TEMELİ GÜÇLENDİREN EN KIYMETLİ ARAÇLARDAN BİRİDİR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, aileleri ve tüm tenisseverleri bu renkli organizasyona davet ederek, turnuvanın taşıdığı anlam ve öneme dikkat çekti. Başkan Kavuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Aile, toplumumuzun en sağlam kalesidir. Güçlü aileler, güçlü bir toplumun temelini oluşturur. Spor ise aile bireylerini bir araya getiren, iletişimi artıran, paylaşmayı ve birlikte başarmayı öğreten çok özel bir alandır. Biz Meram Belediyesi olarak, hem aile kurumunun güçlenmesine hem de sporu hayatın merkezine yerleştirmeye büyük önem veriyoruz.” Bu turnuvanın aile içi dayanışmayı artıran, eğlenceyi ve heyecanı bir arada sunan bir organizosyan olacağını ve aileler için unutulmaz anlar yaşatacağını ifade eden Başkan Kavuş, "Meram Belediyesi spor yatırımları ve aile odaklı projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Sporu sadece bir rekabet alanı olarak değil; sağlıklı yaşamın, birlikteliğin ve mutluluğun anahtarı olarak görüyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız Aile Kort Tenis Turnuvası'na tüm ailelerimizi, çocuklarıyla birlikte sporun keyfini yaşamak isteyen herkesi davet ediyorum. Kortlarda aile sıcaklığı, tribünlerde Meram'ın samimiyeti olacak.” diye konuştu. 

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

