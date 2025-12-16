GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir’den 190 videoluk İSG eğitim arşivi

Konya Büyükşehir’den 190 videoluk İSG eğitim arşivi
Konya Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında kapsamlı bir dijital eğitim arşivini hizmete sundu. Hazırlanan çalışma kapsamında toplam 37 saatlik içerikten oluşan 190 eğitim videosu, tüm kullanıcıların erişimine açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında önemli bir çalışmaya imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan çalışma kapsamında toplam 37 saatlik içerikten oluşan 190 eğitim videosu kullanıcıların erişimine sunuldu.

HER BİRİME ÖZEL EĞİTİM MODÜLLERİ

Genel iş güvenliği kurallarının yanı sıra sahada karşılaşılan riskleri de kapsayan eğitim serisi, geniş ve nitelikli içeriğiyle dikkat çekiyor. Uzman İSG profesyonelleri, iş yeri hekimleri ve eğitmenler tarafından hazırlanan videolarda; ofis çalışanları, atölye ustaları, itfaiye personeli, sağlık çalışanları, zabıta, çevre, ulaşım ve diğer belediye birimleri için özel modüller yer alıyor. 

19 farklı ustanın deneyim paylaşımlarının bulunduğu eğitimlerde, çalışanların görevleri sırasında karşılaştıkları riskler ve alınması gereken önlemler gerçek hayat senaryoları üzerinden anlatılıyor.

EĞİTİM SERİSİNİN BAŞLICA KONU BAŞLIKLARI

Genel Konular: İş kazalarının hukuki sonuçları, çalışanların yasal hakları, ilgili mevzuatlar.

Sağlık Konuları: Meslek hastalıkları, biyolojik riskler, tütün ürünlerinin zararları, temel ve ileri ilk yardım teknikleri.

Teknik Konular: Elektrik tehlikeleri, yangından korunma, kimyasal–fiziksel–ergonomik riskler.

Ortak ve Diğer Konular: Yüksekte çalışma, asbestli işler, el aletlerinin güvenli kullanımı, karayollarında güvenli çalışma.

Birimlere Özgü Eğitimler: İtfaiye, fen işleri, zabıta, çevre, park-bahçeler, güvenlik ve ulaşım hizmetleri.

Atölye Hizmetleri: Kaynak, marangozluk, araç bakım-onarım ve elektrik atölyelerine yönelik özel eğitimler.

TÜM VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ERİŞİM İMKANI

Hazırlanan dijital İSG eğitim arşivi, İSG Akademi (İSGA) YouTube kanalı üzerinden belediye çalışanlarının yanı sıra tüm vatandaşların, kamu kurumlarının ve özel sektör çalışanlarının kullanımına sunuldu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

