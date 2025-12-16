3B Robotik beton imalat altyapısı KTÜN’de kuruldu

KTÜN İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk’ün yürütücülüğünü yaptığı, “Agrega Muhtevası %100 İnşaat/Yıkıntı Atıkları (İYA) ve Bağlayıcı Sistemi Atık/Düşük Kaliteli Kil Kaynakları ile Geliştirilen Üç Boyutlu Baskılanabilir Kireç Taşı Kalsine Kil Çimentolu (LC3) Betonlar” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştı. Proje kapsamında devam eden çalışmalar ile önemli bir başarıya imza atıldı.

Konya'da kentsel dönüşüm ve inşaat faaliyetleri sonucu artan hafriyat ve yıkıntı atıkları sorununa çözüm üretmek amacıyla, Üniversite bünyesinde 3 boyutlu robotik beton imalat sistemi kuruldu. Kurulan bu altyapı sayesinde, Konya ve çevresinde oluşan inşaat ve yıkıntı atıklarının depolama sahalarında bertarafı yerine işlenerek katma değerli beton ürünlere dönüştürülmesi mümkün hale geldi.

Yeni altyapı, doğal agrega ve çimento kullanımının azaltılmasını, buna bağlı olarak sera gazı salınımlarının düşürülmesini ve döngüsel ekonomi yaklaşımının kent ölçeğinde uygulanmasını hedefleyen güçlü bir teknoloji zemini sunuyor. 3B beton imalat teknolojisi, hızlı üretim, kontrollü imalat, düşük malzeme kaybı, yüksek verimlilik ve daha az kusur gibi avantajlarıyla öne çıkıyor.

ÇEVRESEL ETKİLER YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLECEK

Proje sürecinde geliştirilecek betonların mekanik dayanım özellikleri, üç boyutlu baskı performansları ve boyutsal kararlılıkları kapsamlı deneylerle test edilecek. Ayrıca proje sonunda örnek yapı elemanları üretilerek, geliştirilen malzemelerin yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yapılacak ve çevresel etkileri bilimsel verilerle ortaya konulacak.

Üniversite-sanayi iş birliğine açık bir araştırma zemini sunan bu altyapının, çevre dostu yapı malzemelerinin geliştirilmesine, kentsel dönüşüm süreçlerinde yenilikçi çözümler üretilmesine ve ülkemizin düşük karbonlu üretim hedeflerine bilimsel katkı sağlaması bekleniyor.

(Cumali Özer)