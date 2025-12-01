NEÜ BİTAM ulusal ve uluslararası projelerle öne çıkıyor

Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde kurulan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) bilimsel araştırmaların merkezi oluyor.

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Necmettin Erbakan Üniversitesindeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini ve niceliğini artırmayı; kamu, özel sektör ve diğer kuruluşlarla disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projelerin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Üniversitedeki proje yürütme kapasitesini artırmak, merkezdeki cihazları teknolojik gelişmelere uygun şekilde yenilemek ve geliştirmeyi hedeflerken, fen, mühendislik ve sağlık bilimleri gibi alanlarda yüksek lisans, doktora ve AR-GE çalışmalarına altyapı sağlamak; yapılan araştırmaları teşvik ederek, önerilerde bulunmak ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Kurulan altyapı ve kazanılacak deneyimle, üniversitede ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirme kapasitesi kazandırmak amaçlanıyor.

BİTAM'ın 2015'te Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle kurulduğunu belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Erci, "Özellikle çok hızlı bir ivmeyle birlikte Türkiye'de en önemli merkezler haline gelmiş bir merkezdir. Burada hem farklı alanlarda çeşitli cihaz kapasitesi ile birlikte analizler yapılmakta aynı zamanda 5 tematik laboratuvarla birlikte ciddi bir AR-GE kapasitesi de oluşturmaktadır. BİTAM özellikle sadece Konya'ya değil tüm Türkiye hatta Avrupa'da ve dünyada çeşitli kuruluşlarla birlikte projeleri yürütmekte ve özellikle Konya sanayisine ve üniversitelere ciddi bir analiz hizmeti de sunmaktadır. Bu kapsamda, özellikle 2020'den sonra gelişimi hızlanan BİTAM bugün önemli projelere imza atmış bulunmaktadır. Bunlar arasında Avrupa Birliği projeleri, TÜBİTAK, TÜSEP ve aynı zamanda Savunma Sanayi kısmında da ciddi projeler yürütülmektedir. BİTAM bünyesinde bulunan mekanik laboratuvarımız bölgede tek akredite laboratuvarlardan bir tanesidir. Aynı zamanda özellikle burada görüntüleme sistemleriyle birlikte ciddi bir analiz hizmeti sunmaktayız. BİTAM'ın sahip olduğu gelişmiş altyapısıyla birlikte hem sanayimizin özellikle AR-GE kapasitesine ve daha üstün nitelikli ürünlerin üretilmesine de ciddi destek sağlamaktadır. Bu anlamda Konya'ya başta olmak üzere bölgeye ve tüm Türkiye'ye ciddi hizmetlerimiz bulunmaktadır" dedi.

Mekanik Laboratuvarı ile ilgili bilgi veren Arş. Gör. Dr. Muhammed İhsan Özgün ise, "Burada TÜRKAK kapsamında akredite sonuçlar verebilmekteyiz. Konya sanayisine ve üniversitemizdeki akademik çalışmalara yönelik testleri burada yapabilmekteyiz. Çekme, basma, yorulma, sertlik analizlerini gerçekleştirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Arş. Gör. Büşra Büyükateş Çelebi de, "Üniversitemiz bünyesinde buraya yeni oluşturduğumuz, altyapısını oluşturduğumuz sistemle birlikte yeni bir çalışmaya başladık. Bu çalışma neticesinde dünyada büyük bir sorun haline gelen mikroplastiklerin analiz ve tanımlama yöntemleri ile ilgili bir yöntem geliştirdik, yöntemi uyguluyoruz" şeklinde konuşurken; BİTAM Araştırmacılarından Dr. Ümmü Özgün, Türkiye'de sayılı olan bir cihazı burada geliştirdiklerini, analizler uyapmaya başladıklarını söyledi. BİTAM Araştırmacılarından Dr. Fatih Emre Ediz de, laboratuvarda bulunan cihazlarda sıvılarla ilgili yaptıkları çalışmalarından bahsetti.

Kaynak: İHA