2026 MEB-EKYS Yazılı Sınavı’nın konu dağılımı belli oldu
2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) kapsamında uygulanacak yazılı sınavın konu başlıkları ve ağırlıkları belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2026 MEB-EKYS Yazılı Sınavı; Genel Kültür, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları, Eğitim Bilimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mevzuat alanlarından oluşacak.
Buna göre sınavda Genel Kültür yüzde 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları yüzde 15, Eğitim Bilimleri yüzde 15 ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yüzde 30 ağırlığında yer alacak.
Mevzuat alanı ise yüzde 20 olup T.C. Anayasası, ilgili kanunlar ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini kapsayacak.
2026 yılı sınav takvimi kapsamında başvurular, 29 Ocak-5 Şubat tarihlerinde alınacak. Yazılı sınav 15 Mart'ta uygulanacak, sonuçlar ise 9 Nisan'da erişime açılacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”