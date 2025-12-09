GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EĞİTİM Haberleri

Temiz çevre sağlıklı gelecek: Kampüs alanı çevre temizliği etkinliği büyük ilgi gördü

Cumali Özer
Muhabir
Temiz çevre sağlıklı gelecek: Kampüs alanı çevre temizliği etkinliği büyük ilgi gördü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Karaman TEMA Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Temiz Çevre Sağlıklı Gelecek: Kampüs Alanı Çevre Temizliği” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin sorumluluğunu Prof. Dr. Nejla Canbulat Şahiner ve Arş. Gör. Dr. Dilara Şahin üstlenirken, programda Fikrine Sağlık Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Nejla Canbulat Şahiner, Genç TEMA Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Burhan Çakıcı ve öğrenciler yer aldı.

"Çevre Temizliği ve Farkındalık Sunumları Gerçekleştirildi”

Çevre bilincini artırmayı ve sağlıklı yaşamın sürdürülebilir çevreyle olan ilişkisini vurgulamayı amaçlayan etkinlik, öğrenciler ve gönüllüler tarafından yoğun ilgi gördü. Programa, Karaman TEMA Vakfı İl Temsilcisi Halil Başkalkan ile TEMA gönüllüleri de katılarak çevre koruma konusunda değerli katkılar sundu. Program kapsamında çevre temizliği farkındalık sunumları ve interaktif bilgilendirme konuşmaları gerçekleştirilerek katılımcıların çevre ve sağlık ilişkisine dair bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Program, doğanın korunmasının gelecek nesillerin sağlığı açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekerek tamamlandı.

 

(Cumali Özer)

