NEÜ’de öğrenciler beyaz önlükleriyle mesleğe ilk adımı attı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından ‘2025-2026 Yılı Önlük Giydirme Töreni’ düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen törene NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, dekanlar, NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, "Bizim yaşantımızda özel anlar vardır. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri olarak sizler için bugün, mesleki yolculuğunuzda önemli ve unutulmayacak günlerden biridir. Hekimlik nosyonu ve sorumluluğu beyaz önlük giymekle başlar ve ömür boyunca devam eder. Sizlerden en büyük beklentimiz; hangi şartta olursanız olun insana dokunan, merhameti bilgisi kadar güçlü, etik değerleriyle toplumda örnek olan hekimler olmanızdır. Unutmayın, bir hekimin en etkili tedavisi bazen bilgisi değil, davranışlarıdır. Bugün attığınız bu adım sadece bir başlangıç. Yarın sizlerle gurur duyan binlerce hastanız olacak. Onların hayatlarına dokunacak, yüzlerinde gördüğünüz her tebessümde bu yolun ne kadar anlamlı olduğunu hatırlayacaksınız. Hepiniz, zorlu ama çok değerli bir mesleğin adımlarını atıyorsunuz. Elbette yorulacaksınız, bazen motivasyonunuz düşecek, bazen zorlandığınızı hissedeceksiniz. Ama unutmayın, her zorluk sizi daha güçlü kılacak. Her hata yeni bir öğrenme fırsatı olacak. Her başarı ise daha büyük bir başarının habercisi olacaktır. Sizlerden beklentimiz yalnızca iyi birer klinisyen olmanız değil; aynı zamanda merak eden, araştıran, sorgulayan, etik değerlerine sahip çıkan, bilimsel düşünceyi hayatının merkezine koyan bireyler olmanızdır. Çünkü diş hekimliğinin geleceğini şekillendirecek olan sizlersiniz” dedi.

Öğrencilerin ailelerine seslenen Prof. Dr. Tunçdemir, "Bugün burada, çocuklarınızın azim ve emekle elde ettikleri bu başarıya tanıklık etmek için bulunuyorsunuz. Onların bugüne kadar verdikleri emeğin ve gösterdikleri çabanın bir karşılığı olarak bu anı sizinle paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktur” diye konuştu.

Konuşmanın ardından NEÜ Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından mini konser sunuldu.

Daha sonrasında NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir ve akademisyenler, öğrencilere önlüklerini giydirerek başarılar diledi.

(Ali Asım Erdem)