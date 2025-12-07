Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi dövüp tabancayla bacağından vurdu
Diyarbakır’da F.O., yengesine sosyal medyadan mesaj atarak buluşmaya çağıran K.B.yi, buluşma noktasında dövüp, tabancayla bacağından vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan F.O. tutuklandı.
Olay, 2 Aralık'ta Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. F.O., dayısının eşine sosyal medya üzerinden mesaj atıp buluşmak isteyen K.B.'yi belirtilen kafede bekledi. Kafeye gelen K.B., F.O. ve çevredekiler tarafından önce dövüldü, ardından tabancayla bacağından vuruldu. Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Gözaltına alınan F.O. ifadesinde yengesine mesaj atarak sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü K.B.'yi bu nedenle vurduğunu söyledi. F.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.
