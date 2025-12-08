Meteoroloji 5 günlük rapor yayımladı! Konya’nın 6 ilçesine kar geliyor

Meteoroloji'nin yayımladığı beş günlük hava tahmini raporuna göre Konya'nın Bozkır, Derbent, Derebucak, Hadim ve Taşkent ilçelerinde 9 Aralık Salı günü (yarın) kar yağışı bekleniyor. Kentin diğer tüm ilçelerinde ise yağmur etkili olacak.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli şekilde görülebileceği bildirildi.

YAĞIŞLI HAVA 10 VE 11 ARALIK'TA DA DEVAM EDECEK

10 Aralık Çarşamba günü Konya genelinde yağışların sürdüğü bir hava hakim olacak. 11 Aralık Perşembe günü ise kar yağışının etki alanı genişleyecek. Bu tarihte kar beklenen ilçeler Bozkır, Derbent, Derebucak, Hadim, Halkapınar ve Taşkent olarak açıklandı. Meteoroloji, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

HAFTA SONUNA DOĞRU BULUTLU VE SOĞUK HAVA

Hafta bitimine doğru Konya genelinde bulutlu bir hava beklenirken bazı ilçelerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklarının ise 5 ila 9 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi