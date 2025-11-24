Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu üyesi Pazarcı: Vatanımızın her karış toprağı öğretmenlerimizle şekillenmektedir

Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür Pazarcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesaj yayımlayarak, Vatanımızın her karış toprağı, öncelikle vefakâr, cefakâr öğretmenlerimizle şekillendiğine dikkat çekti.

Özgür Pazarcı mesajının devamında şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasında, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmasında öğretmenlerimizin kutsal bir görevi vardır. Vatanımızın her karış toprağı, öncelikle vefakâr, cefakâr öğretmenlerimizle şekillenmektedir. Evlatlarımız, anne ve babalarından ayrıldıktan sonra ilk olarak öğretmenleriyle karşılaşmaktadır ve o öğretmenler, bu ülkenin geleceğini sonsuza kadar inşa etmektedir. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında başarısı da hiç şüphesiz tartışılmazdır. Kutsal bir meslek olan öğretmenlik mesleği, gücünü sevgiden almaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerimiz, güzeli ve her alanda yenileşmeyi savunan, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde etkin olan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır. Aynı zamanda öğretmenler Cumhuriyetimizin Kurucu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır” dediği gibi, öğretmenler geleceğimiz olan nesilleri yetiştirmekten hoşlanır ve bundan büyük bir mutluluk duyar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi