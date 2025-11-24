Konya’da 4 ilçeye kar geliyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya'da hava sıcaklıkları yeni hafta ile birlikte belirgin şekilde düşerken, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Meteorolojik verilere göre 25 Kasım Salı (yarın) günü Hadim, Halkapınar, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.
DÖRT İLÇEDE 15 DERECEYE VARAN SICAKLIK DÜŞÜŞÜ
Kent geneline kıyasla daha yüksek rakımda bulunan Hadim, Halkapınar, Seydişehir ve Taşkent'te sıcaklıkların diğer ilçelere göre yaklaşık 15 derece daha düşük seyredeceği belirtildi. Bu ilçelerde yağışla birlikte yer yer buzlanma ve sürüş güvenliğinde riskler oluşabileceği ifade ediliyor.
29 KASIM CUMARTESİ TÜM İLÇELERDE YAĞIŞ
Hafta sonuna doğru yağışların genişlemesi bekleniyor. 29 Kasım Cumartesi günü Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer etkisini artırabileceği ve hava sıcaklıklarında düşüşün devam edeceği bildirildi.
KONYA GENELİNDE SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Kent genelinde sıcaklıklar kademeli olarak düşerken, vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olacak soğuk havaya karşı dikkatli olmaları isteniyor. Uzmanlar, sürücülere de yağışlı ve kaygan zemin nedeniyle hız kontrolü ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Kaynak: Haber Merkezi