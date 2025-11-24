GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Karatay Belediyesi’nden öğretmenler gününe özel film gösterimi

Karatay Belediyesi’nden öğretmenler gününe özel film gösterimi
Karatay Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere özel bir etkinlik düzenledi. Öğretmenlerin keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla “Bi’ Umut” adlı sinema filmi, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gösterime sunuldu.

Film, geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan ve kimliği belirlenemeyen bir çocuğa "Umut" adını vererek ona yıllarca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesini konu alıyor. Gösterim, öğretmenlere yoğun iş temposu içinde küçük bir mola imkanı sundu.

Etkinliğe katılan öğretmenler, duygusal anlar yaşadıklarını ve böylesine anlamlı bir günde kendilerini unutmayan Karatay Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini ifade etti.

Sınıf öğretmeni Zahide Doğan, "Eşimle birlikte Cengiz Topel İlkokulu'nda öğretmenim. Film çok duygusaldı ve gerçek bir hikayeyi anlatıyor olması etkileyiciydi. Umudu kaybetmemeyi hissettik. Başkanımıza böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Müzik öğretmeni Serkan Dönder ise "Film hem duygulandırdı hem de tebessüm ettirdi. Etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Muhasebe öğretmeni Fatih Özdemir de, "Gerçekten dolu dolu bir filmdi. Etkilendik, gözyaşlarımıza hakim olamadık. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

KILCA: ÖĞRETMENLERİMİZE KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜR ETKİNLİĞİ DÜZENLEMEK İSTEDİK

Başkan Kılca, öğretmenlerin fedakarlığı ve gayretinin toplum için büyük önem taşıdığını belirterek, "Öğretmenlerimizin yoğun temposunu ve emeklerini düşündüğümüzde, onlara küçük de olsa bir teşekkür ve moral etkinliği sunmak istedik. Bu nedenle 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir sinema gösterimi organize ettik. Karatay Belediyesi olarak, öğretmenlerimize karşı duyduğumuz saygı ve minneti her fırsatta göstermek önceliğimizdir. Bu etkinlik, onların emeklerini takdir etmek ve günün anlam ve önemine uygun bir şekilde bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla planlandı. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi. 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

