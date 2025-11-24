Konya Narkotik Şube’den 1 ayda büyük darbe: 140 kişi tutuklandı

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 1 ayda il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 140 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalarda 367.211 adet sentetik ecza hap, 11.627,10 gram bonzai hammaddesi (1 ton 744 kg sentetik kannabinoid üretilebilir), 2.729 adet captagon, 2.016,23 gram skunk, 1.713,28 gram esrar, 1.104,55 gram sentetik kannabinoid, 1.031,87 gram kokain, 736,57 gram metamfetamin, 247,62 gram eroin, 105 adet 50.768 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 48,5 adet ecstasy, 6 kök hint keneviri ile 12 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek ele geçirildi.
Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından düzenlenen 78 operasyonda 133 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.
Şahıslardan 74'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 118 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 66'sı tutuklandı. Böylece operasyonlar kapsamında aranan şahıslarla birlikte toplam 140 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
