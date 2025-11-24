Kendileri için yaşamadılar: TYB Konya Şubesinde Ayverdiler Konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, 2025 yılı kültürel etkinlikleri kapsamında Hüzeyme Yeşim Koçak'ın düzenlediği programda yazar A. Yağmur Tunalı'yı konuk etti.

TYB Konya Şubesi D. Mehmet Doğan Kütüphanesi'nde "Samiha Ayverdi ve Ayverdiler” başlığıyla gerçekleştirilen konferansa, çok sayıda dinleyici katılırken sosyal medya kanalları üzerinden canlı yayını da yapıldı

Bir Medeniyet Okulu Olarak Ayverdiler

Konuşmasına Ayverdi ailesinin Türk kültüründeki müstesna yerine dikkat çekerek başlayan A. Yağmur Tunalı, bu ailenin sadece birer şahsiyet değil, aynı zamanda bir okul olduğunu vurguladı. Tunalı, ailenin kültürü yaşayarak muhafaza ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Ayverdilerden bahsederken tevazu abidesi insanlardan söz ediyoruz. Bu üç insan, yani Samiha Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi ve İlhan Ayverdi, kaybettiğimiz medeniyetin farkına varan ve bu kaybı dışarıdan gözlemleyerek değil, bizzat o kültürün içinden yaşayarak hisseden insanlardır. İnsana insan lazımdır. İnsan, insanla ve kendisiyle buluşur. Ayverdiler, insan yetiştirme merkezi gibi çalışan bir ocaktır. Onlar Türk tarihinin zirvesi olan Osmanlı medeniyetinin ve tasavvuf neşesinin bugüne taşınmasında köprü olmuşlardır.”

Hizmet ve Fedakârlık Timsali

Samiha Ayverdi'nin disiplini ve çalışma azmi üzerine anılarını paylaşan Tunalı, yazarın sadece eserleriyle değil, hayatıyla da örnek teşkil ettiğini ifade etti. Tunalı, Samiha Ayverdi'nin toplumun her kesimiyle ilgilendiğini şu sözlerle anlattı:

"Samiha Hanım'ın meşguliyetlerine şahit olduğumda gördüm ki, sanki bu insanın emrinde bir ordu var. Tek bir insanın yapabileceği işler değil bunlar. Bir öğretmen mektup yazar, cevap verir; bir mahkum yazar, onunla ilgilenir. Kim ararsa cevap verilir, kimin ne derdi varsa ona yetişilir. ‘Vaktim yok' gibi bir bahanesi asla olmamıştır. Milli Eğitim Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'na kadar herkese memleket meseleleri için mektuplar yazmış, ikazlarda bulunmuştur. Samiha Hanım, edebiyat yapmak için değil, memleketin kaybolan değerlerini kurtarmak telaşıyla yazmıştır. Romanlarında kisiler ve olaylar gercek hayattan alınmıştır. Bu manada kurgu yoktur yani gerçek kişileri ve olayları kurgulayarak anlatmıştır, dramı millîleştirmiş ve tamamen gerçek hayatı, yaşanmışlığı yansıtmıştır.”

Tevazu ve Kültürel Miras

Konuşmasında Ekrem Hakkı Ayverdi ve İlhan Ayverdi'nin hizmetlerine de değinen Tunalı, Kubbealtı Lugatı'nın hazırlık sürecini ve İlhan Ayverdi'nin büyük tevazusunu dinleyicilerle paylaştı:

"İlhan Ayverdi, 34 yıl uğraşarak o muazzam lügati tamamladı. Lügat bittiğinde hastaydı ve tanıtım törenine gidemedi. Bana dedi ki; ‘Ben o törene gitmiş olsaydım, bu 34 yıllık emeğin sonunda kendime hakim olamayıp bir böbürlenme hali yaşayabilirdim. Güzel Allah'ım bana bunu yaşatmadı.' İşte dervişlik budur. Ekrem Hakkı Bey ise kazandığı tüm serveti Türk kültürünün eserlerini kurtarmaya vakfetmiş, el işlerinden hat sanatına kadar nadide eserleri bir emanetçi titizliğiyle toplamıştır. Onlar kendileri için yaşamadılar, zerre kadar menfaat gütmediler. Hayatı, vererek kazandılar.”

Programın sonunda Prof. Dr. Ahmet Alkan ve Mustafa Kabakcı tarafından konuşmacı A. Yağmur Tunalı'ya katılım belgesi ve TYB Konya Şubesi yayınları takdim edildi. A. Yağmur Tunalı ise programın düzenleyicisi Hüzeyme Yeşim Koçak'a katılım belgesini bizzat takdim etti. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi