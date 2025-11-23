GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

1922 Akşehirspor’dan kritik galibiyet

Ali Asım Erdem
Muhabir
1922 Akşehirspor’dan kritik galibiyet
1922 Akşehirspor, Bölgesel Amatör Lig’in 7. haftasında Bucak Belediye Oğuzhanspor’u 1-0 mağlup etti.

1922 Akşehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 7. haftasında kritik bir galibiyete daha imza attı. Kırmızı-beyazlı temsilciler, kendi sahasında ağırladığı Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Akşehirspor, bulduğu golle hem taraftarını sevindirdi hem de ligdeki çıkışını sürdürdü. 

Teknik heyet ve oyuncular, maç sonunda tribünleri dolduran taraftarlara destekleri için teşekkür etti.

(Ali Asım Erdem)

