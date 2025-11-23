1922 Akşehirspor’dan kritik galibiyet

1922 Akşehirspor, Bölgesel Amatör Lig’in 7. haftasında Bucak Belediye Oğuzhanspor’u 1-0 mağlup etti.
1922 Akşehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 7. haftasında kritik bir galibiyete daha imza attı. Kırmızı-beyazlı temsilciler, kendi sahasında ağırladığı Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Akşehirspor, bulduğu golle hem taraftarını sevindirdi hem de ligdeki çıkışını sürdürdü.
Teknik heyet ve oyuncular, maç sonunda tribünleri dolduran taraftarlara destekleri için teşekkür etti.
