Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir 23 Kasım 2025 Afad son depremler listesi

Vatandaşlar, 23 Kasım 2025’te meydana gelen sarsıntılar sonrası “Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli’den alınan verilere göre Türkiye genelinde güncel deprem hareketliliği mercek altında.

"Az önce deprem mi oldu?” sorusu yeniden gündemde. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedilen sarsıntılar sonrası gözler AFAD ve Kandilli'nin son dakika açıklamalarına çevrildi.

Son Dakika: Deprem mi Oldu?

Türkiye genelinde meydana gelen depremler vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusu, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde en çok araştırılan konular arasında. 23 Kasım 2025 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verileri açıklandı.

Hangi Bölgelerde Deprem Oldu?

AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem listelerine göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde küçük ve orta şiddette depremler meydana geldi. Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde hissedilen sarsıntılar sonrası "Artçı deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi.

Deprem Kaç Şiddetindeydi?

Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar resmi kaynaklardan paylaşılmaya devam ediyor. En son gerçekleşen depremin kaç şiddetinde olduğu, hangi il ve ilçelerde hissedildiği gibi bilgiler AFAD'ın son depremler sayfasında yer alıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Deprem Hissedildi mi?

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden de "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Ankara sallandı mı?" gibi sorulara yanıt ararken, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar, depremin hangi bölgelerde hissedildiğini netleştiriyor. Henüz büyük çaplı bir hasar ya da can kaybı bilgisi paylaşılmadı.

