GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,526 TL
EURO
51,275 TL
STERLİN
59,064 TL
GRAM
6.802 TL
ÇEYREK
11.842 TL
YARIM
23.412 TL
CUMHURİYET
45.939 TL
GÜNCEL Haberleri

İnsan ve Medeniyet Hareketi’nden sert tepki: Hukuk Kılıfıyla Meşrulaştırılan Soykırıma Hayır!

- Güncelleme Tarihi:

İnsan ve Medeniyet Hareketi, İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinlilere yönelik aldığı idam cezası kararına sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın "tarihin kara sayfalarına geçecek bir utanç vesikası” olduğu ifade edildi.

Açıklamada;

"Hukuk Kılıfıyla Meşrulaştırılan Soykırıma Hayır!

İşgalci İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli kardeşlerimiz için aldığı idam kararı, tarihin kara sayfalarına bir utanç vesikası olarak geçmiştir.

Bu karar; evrensel hukuk ilkelerinin, temel insan haklarının ve en önemlisi insanlık onurunun ayaklar altına alınmasıdır. Sadece Filistin halkını hedef alan bu "hukuk görünümlü katliam düzenlemesi", bölgedeki işgal ve soykırım politikalarının son halkasıdır.

Kendi vatandaşına tanımadığı cezayı sadece Filistinli kardeşlerimize uygulamaya kalkışan bu ırkçı yaklaşım, modern dünyanın gözü önünde işlenen bir hukuk cinayetidir. Uluslararası toplumu, bu zorbalığa karşı somut adımlar atmaya ve Filistin halkının meşru direnişinin yanında durmaya çağırıyoruz.

İşgalci İsrail rejiminin parlamentosu tarafından kabul edilen ve Filistinli kardeşlerimiz için idam cezasını öngören ayrımcı yasayı, İnsan ve Medeniyet Hareketi olarak en sert şekilde lanetliyoruz!

Zulümle abad olunmaz; adalet mutlaka tecelli edecektir!'' ifadeleri kullanıldı

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
