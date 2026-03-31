İnsan ve Medeniyet Hareketi’nden sert tepki: Hukuk Kılıfıyla Meşrulaştırılan Soykırıma Hayır!

İnsan ve Medeniyet Hareketi, İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinlilere yönelik aldığı idam cezası kararına sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın "tarihin kara sayfalarına geçecek bir utanç vesikası” olduğu ifade edildi.

Açıklamada;

"Hukuk Kılıfıyla Meşrulaştırılan Soykırıma Hayır!

İşgalci İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli kardeşlerimiz için aldığı idam kararı, tarihin kara sayfalarına bir utanç vesikası olarak geçmiştir.

Bu karar; evrensel hukuk ilkelerinin, temel insan haklarının ve en önemlisi insanlık onurunun ayaklar altına alınmasıdır. Sadece Filistin halkını hedef alan bu "hukuk görünümlü katliam düzenlemesi", bölgedeki işgal ve soykırım politikalarının son halkasıdır.

Kendi vatandaşına tanımadığı cezayı sadece Filistinli kardeşlerimize uygulamaya kalkışan bu ırkçı yaklaşım, modern dünyanın gözü önünde işlenen bir hukuk cinayetidir. Uluslararası toplumu, bu zorbalığa karşı somut adımlar atmaya ve Filistin halkının meşru direnişinin yanında durmaya çağırıyoruz.

İşgalci İsrail rejiminin parlamentosu tarafından kabul edilen ve Filistinli kardeşlerimiz için idam cezasını öngören ayrımcı yasayı, İnsan ve Medeniyet Hareketi olarak en sert şekilde lanetliyoruz!

Zulümle abad olunmaz; adalet mutlaka tecelli edecektir!'' ifadeleri kullanıldı

Kaynak: Haber Merkezi