Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook'ta sabah saatlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar, platforma giriş yapamama, akış yenileyememe ve içeriklerin yüklenmemesi gibi problemlerle karşılaştıklarını dile getirdi.
Sorunun özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşması dikkat çekerken bazı kullanıcılar uygulamanın tamamen açılmadığını belirtti.
Öte yandan arıza takip verilerine göre sorunun küresel çapta yaygın olup olmadığına ilişkin net bir açıklama yapılmadı yaşanan aksaklığın teknik bir problemden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.
Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi, kullanıcılar ise sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi