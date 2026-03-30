CHP’de Özkan Yalım’ın üyeliği askıya alındı

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın üyeliği askıya alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlenmişti.
Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmıştı.
