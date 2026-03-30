Altının kilogram fiyatı 6 milyon 637 bin liraya yükseldi
Bugün altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 637 bin liraya yükseldi. Bu artışın yüzde 1,6 olduğu belirtiliyor. En düşük fiyat 6 milyon 417 bin, en yüksek fiyat ise 7 milyon 119 bin lira olarak kaydedildi.
Altın fiyatları düzenli düşüş seyrinden çıktı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 637 bin liraya çıktı.
Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 6 milyon 534 bin 999 liradan tamamlamıştı.
İŞLEM MİKTARI
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 21 milyar 955 milyon 610 bin 516,42 lira, işlem miktarı ise 3 bin 329,50 kilogram oldu.
TOPLAM İŞLEM HACMİ
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 23 milyar 464 milyon 885 bin 549,62 lira olarak gerçekleşti.
