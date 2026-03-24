GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,04
EURO
52,18
STERLİN
60,48
GRAM
6.751,42
ÇEYREK
11.680,17
YARIM ALTIN
22.820,22
CUMHURİYET ALTINI
45.302,87
EKONOMİ Haberleri

Altın güne düşüşle başladı: Gramı 6 bin 212 liradan işlem görüyor

- Güncelleme Tarihi:

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 212 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2 altında 6 bin 274,8 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 212 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 40 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,1 düşüşle 4 bin 357 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle doların gücünü koruması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin azalması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Merkez bankalarının politika adımlarına ilişkin beklentilerde sıkılaşma ihtimali öne çıkarken, Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik öngörüler sık değişkenlik gösteriyor.

Para piyasalarında, Fed'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik ihtimaller zayıflarken, beklentiler bankanın politika faizini sabit bırakacağı yönünde yoğunlaşmaya başladı.

Merkez bankalarının rezervlerinden altın sattığına dair haberler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor. Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
