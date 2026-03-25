NEÜ Yaptıklarıyla anılan, anlatılan ve taklit edilen bir üniversite haline geldi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bayramlaşma Programı’nda konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Necmettin Erbakan Üniversitesi yaptıklarıyla anılan, anlatılan ve taklit edilen bir üniversite haline geldi” dedi.

Ramazan Bayramı sonrasında, Necmettin Erbakan Üniversitesinde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı düzenlendi. NEÜ 15 Temmuz Yerleşkesi A Blok Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programda, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, akademik ve idari personel ile bir araya geldi.

"Bayram yapıyoruz ama içimiz buruk.” sözleriyle konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "Biz burada bayram kutlarken maalesef İslam dünyası kan ağlıyor. Filistin'de yıllardır süren bir katliam var. Katil İsrail Siyonist rejiminin saldırıları artık sadece Filistin'i değil, bölgeyi ve bütün dünyayı tehdit eder hale geldi.

İslam dünyasının parçalanmış halinden istifade ederek azgınlığı giderek artıyor. Her gün onlarca, yüzlerce Müslüman sivil halkın şehadete erdiğini görüyoruz. Biz mazlum İran halkının yanındayız. Son zamanlarda Sünni-Şii ayrımı yaparak İran'ın geçmişte yapmış olduğu bir takım siyasi yanlışlıklardan kaynaklı tavır değişikliği eleştirileri getiren insanlar var. Bunlar doğru tespit ve davranışlar değil.

İran halkı bizim yıllardır kardeşimiz. Bizim üst kimliğimiz İslam, Müslümanlık. Bu konuda Sünni ve Şii ayrımı yapılamaz. Biz Osmanlı Devleti'nden aldığımız duruşla ayrım yapmadan her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olduk. Bize yakışan tavır da budur. Vahşetin içerisinde kan ağlayan İran halkını bütün gönlümüzle destekliyoruz. Bu katliamların bir an önce dinmesini, artık emperyalistlerin ve Siyonist rejimin bölgenin üzerinden elini çekmesini temenni ediyoruz.

Hepimizde bu savaşın Siyonist rejimin sonu olacağı kanaati var. Artık Orta Doğu'da, İslam ülkelerinde bütün Müslümanlar selamete ve barışa kavuşacaklar. Temennimiz, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğüne kavuşmasıdır” dedi.

NEÜ'de Başarılar Tescillendi

NEÜ'nün başarılarının tescillendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "Üniversitemizde iyi şeyler olmaya devam ediyor. İlk atandığım dönemde yaptığım konuşmamda, "Necmettin Erbakan'ın ismini taşıyan bu üniversiteye rektör oldum. Bu üniversiteyi hocanın adına yaraşır bir üniversite haline getirmek temel amacım” demiştim. Bunu da çok şükür gerçekleştirdik.

Times Higher Education (THE) Genç Üniversiteler Sıralaması'nda ilk 500 hedefimiz vardı. Şu an ilk 300-350 bandında yer alıyoruz. Uluslararası objektif kriterlere göre geldiğimiz nokta ortada. Bu başarılar sadece benim değil, ekibimin, akademik ve idari personelimizin gayretleri ile gerçekleşti. Yıllar önce kurulmuş olan köklü üniversitelerin akademisyenleri ile bizim üniversitemizin akademisyenleri arasında hiçbir fark yok. Sadece ortaya koydukları ürünlerin tanıtımında, bulunduğumuz konum itibari ile belki fark olabilir.

Gayret, potansiyel ve cevher itibari ile hiçbir farkımız olduğuna inanmıyorum. Bu süreçte hocalarımızın içerisindeki cevheri ortaya çıkardık. Hocalarımız artık proje ve makale fabrikası gibi ürün üretiyor. 2026 atama kriterlerinde şu anda Türkiye'de zorluk derecesinde 4'üncü sırada yer alıyoruz” diye konuştu.

Uluslararası Temasların Meyvelerini Alıyoruz

Necmettin Erbakan Üniversitesinin yaptıklarıyla anılan, anlatılan ve taklit edilen bir üniversite haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Cem Zorlu, "Ramazan ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen kitap fuarına üniversiteler arasından tek katılan üniversiteyiz.

NEU PRESS burada imajını, itibarını, varlığını ve yaptığı işlerin kalitesini ortaya koymuştur. Aynı zamanda kitap fuarlarına da katılmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 10'un üzerinde uluslararası kitap fuarına katıldık. 30 telif sattık. 500-550 civarında eser bastık.

Telif satmak, çok itibarlı bir başarı. Genelde üniversitenin yayınevleri para kazanmaz. Kazanamadığı için de varlığını sürdüremez, kısa süre içerisinde kapanır. NEU PRESS ise para kazanıyor. Uluslararası arenada fuarlara katılmaya devam ediyoruz. En son Hong Kong'ta APAIE 2026 Yükseköğretim Konferans ve Fuarı'na katıldık. Birçok üniversite ile temaslar sağladık. Bu temasların meyvelerini zaman içerisinde alıyoruz.

Daha önce de söylediğim gibi her ay bir ülkeye gitmeye devam edeceğim. Eğer siz gitmezseniz kimse gelmiyor. Genelde yurt dışından gelen üniversite yetkilileri, İstanbul veya Ankara'da bulunan üniversitelere gidiyor. Ziyaret eder, kendinizi tanıtır, temas kurarsanız sizleri de ziyaret etmeye başlıyorlar. Bunun karşılığını almaya başladık. Üniversitemize birçok alanda üniversitelerden talepler artarak geliyor.

Ahmet Keleşoğlu Kütüphanemiz içerisinde NEÜ Store faaliyete başladı. Ürünleri zenginleştireceğiz. Kurumsal aidiyet açısından bu türlü yapılar çok önemli. Necmettin Erbakan Üniversitesinin logosunu taşıyan bir şapkayı, poları ve kazağı öğrencinin giyme arzusu artık öğrencinin aidiyet duygusunun oluştuğunu, kurumsal yapının gerçekleştiğini gösterir” şeklinde konuştu.

Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi Türkiye Standartlarında Benzeri Olmayan Bir Yapı

NEÜ Köyceğiz Yerleşkesinde öğrencilerin hizmetine sunulan Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesinin, Türkiye standartlarında benzeri olmayan bir yapı olduğunu aktaran Prof. Dr. Cem Zorlu, "Ziyaret eden herkes hayran kalıyor. Kısa süre içerisinde resmi açılışını da yapacağız. Buradan tekrar Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'na teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Üniversitemiz bu vakfın en fazla hayır ve hasenatını alan kurumdur.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi bu vakfın bize ikramıdır. Bugün ciddi anlamda maddi değeri olan binalar ve yapılardır” dedi.

Necmettin Erbakan'ın Tespit ve Öngörüleri Konuşulacak

Necmettin Erbakan'ın doğumunun yüzüncü yılı olması nedeniyle yeni bir Necmettin Erbakan Sempozyumu'nu hayata geçireceklerini aktaran Prof. Dr. Cem Zorlu şu şekilde konuştu: "Üniversitemiz tarafından sürdürülen Necmettin Erbakan Sempozyumları Serisi kapsamında, bu yıl merhum hocamızın doğumunun 100'üncü yılı olması dolayısıyla özel bir sempozyum düzenleme kararı aldık.

Hocamızın uluslararası konularda uzun yıllar önce yaptığı öngörü ve tespitleri şu an bir bir gerçekleşiyor. Bu öngörü ve tespitlerini tekrar gündeme getirmek amacıyla bu sempozyumu hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde gerçekleştireceğimiz bu sempozyumda, Necmettin Erbakan hocamızın ileri görüşlülüğünü ve düşünce dünyasını daha kapsamlı şekilde ele almayı amaçlıyoruz. Nitekim son zamanlarda sosyal medyada sıkça paylaşılan konuşmaları da hocamızın adeta bugünü 30-40 yıl öncesinden öngördüğünü ortaya koymaktadır.”

(Cumali Özer)