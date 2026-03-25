Çumra’da “Hanımlar Lokali” Projesi sosyal yaşama değer katacak

Çumra’da hanımların sosyal yaşamına katkı sunacak önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. İlçede yapımı devam eden “Hanımlar Lokali”, kadınların hem dinlenebileceği hem de sosyal aktivitelerde bulunabileceği modern bir yaşam alanı olarak planlandı.

Proje kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Parkı içerisinde inşa edilen lokal; hanımların çocuklarıyla birlikte güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebileceği şekilde tasarlanıyor. Alan içerisinde yürüyüş parkurları, dinlenme bölümleri ve modern kondisyon/spor aletleri de yer alacak. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, hanımlar lokalinin yapıldığı alanı yerinde inceleyerek projenin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti. Hanımların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan proje, aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik edecek unsurları da bünyesinde barındırıyor. Tamamlandığında ilçeye önemli bir sosyal kazanım sağlayacak olan Hanımlar Lokali'nin, Çumralı kadınların yeni buluşma noktası olması bekleniyor. Projenin en kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor. (Ali Asım Erdem)

