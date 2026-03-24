İKAF’26 ile kariyerin kalbi yeniden Konya’da atacak

İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (İKAF’26), gençleri iş dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek fuar, 27 - 28 Nisan 2026 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek.

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'nde yapılacak organizasyon, "Gençliğin Üretim Çağı” temasıyla bölgedeki üniversite öğrencileri ve mezunları iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya getirecek. Firmaların stant açacağı etkinlikte; kariyer söyleşileri, atölye çalışmaları ve iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek.

İKAF'26'nın, gençlerin kariyer planlamalarına yön vermesi ve istihdam olanaklarını artırması hedeflenirken kamu ve özel sektör temsilcileriyle kurulacak doğrudan temas öğrencilere önemli fırsatlar sunacak.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, üniversite olarak kapsamlı bir organizasyona yeniden ev sahipliği yapacak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yılmaz, "İç Anadolu Kariyer Fuarı, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın iş dünyasıyla doğrudan temas kurmalarını sağlayacak önemli bir platform.

Gençlerimizin yetkinliklerini geliştirmelerine, kariyer hedeflerini netleştirmelerine ve istihdam süreçlerine daha güçlü hazırlanmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl ev sahipliği yaptığımız fuar, gençlerimize önemli kapılar açtı. Bölgemizdeki tüm öğrencilerimizi bu önemli etkinliğe katılmaya davet ediyorum” dedi.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci de fuar sayesinde gençlerin farklı sektörlerden önde gelen firmalarla birebir görüşme imkanı bulacağını, işverenlerin ise ihtiyaç duydukları nitelikli insan kaynağına doğrudan ulaşma fırsatı yakalayacağını ifade etti.

Çiftci, "İnanıyorum ki İKAF'26, gençlerimiz ile iş dünyası arasında güçlü ve sürdürülebilir bir köprü kuracak; onların daha bilinçli, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak iş hayatına katılmalarına önemli katkılar sağlayacak. Bu tür organizasyonlar, sadece bireysel kariyerlere değil, aynı zamanda ülkemizin beşeri sermayesinin güçlenmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya da büyük katkı sunmaktadır” diye konuştu.

Konya ve İç Anadolu Bölgesinden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi fuarın paydaş üniversiteleri olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu iş birliği ve Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı, geçtiğimiz yıl yine Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Fuarda yaklaşık 30 bin öğrenci, kamu ve özel sektörden birçok firmayla bir araya gelerek kariyer etkinliklerinden faydalandı.

Kaynak: Haber Merkezi