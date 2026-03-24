GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,04
EURO
52,19
STERLİN
60,50
GRAM
6.758,92
ÇEYREK
11.693,16
YARIM ALTIN
22.845,60
CUMHURİYET ALTINI
45.353,25
KONYA Haberleri

Konya’da hızla su birikintisine giren otomobil takla attı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da hızla su birikintisine giren otomobil takla attı
Konya’da günlerdir yağışlı hava etkili olurken, yağmur yağışıyla oluşan su birikintisine hızla giren aracın kontrolden çıkarak takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Uzmanlar, yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin sürücüler için ciddi riskler barındırdığını belirterek, hızın düşürülmesi ve dikkatli sürüş yapılması gerektiğini belirtti.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki su birikintisine hızlı giren araç kontrolden çıkarak takla attı. Görüntülerde kaza sonrası başka bir araç kaza yapan aracın yanına yardım için dururken, takla atan otomobilin sürücüsünün de araçtan çıktığı görülüyor.

Yağışlı havalarda sürüş şartları değişiyor

Uzmanlar da yağışlı havalarda sürüş şartlarının değiştiğine dikkat çekerek, kuru zemine göre risklerin arttığını belirtti. Su birikintilerinin bulunduğu yerlerde aracın alt kısmının zarar görebileceğini, motorun su alma riskinin bulunduğunu belirten uzmanlar, suyun yönüne bağlı olarak aracın sağa ya da sola çekebileceği, bu durumun da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine neden olabileceğini dikkat çekti. Islak ve kuru havada araç kullanmanın farklı bir durum olduğunu söyleyen İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "Kuru zeminde aracımızla gittiğimiz esnada yoldaki engelleri, çukurları görebiliriz. Ancak yağmurlu havalarda özellikle su birikintilerinin olduğu yerlerde aracın geçmiş olduğu yerde bir çukurun veya yolda bir çökmenin, ne olduğunu bilmediğimiz için burada yavaş geçmemiz gerekiyor. Burada aracın tabii ki bir yere savrulmasından ziyade çok hızlı geçtiğimiz takdirde motorun su alma ihtimali, parçalarının su alma ihtimalinden dolayı araçta bazı arızalar da meydana gelebilir" dedi.

"Su birikintilerini gördüğümüz zaman hızımızı düşürmemiz gerekiyor"

Aracın yoğun bir su birikintisine girdiği zaman çekme yapabileceğini belirten Ramazan Ceylan, "Suyun yönüne göre sağa sola çekebilir veya aracı asılabilir. Burada aracın hakimiyetini kaybetme ihtimalimiz yüksek. Çünkü biz normal şartlarda bir engelle karşılaşıyoruz. Eğer hızlı bir şekilde suyun içerisine girdiğimiz zaman muhtemelen sağa veya sola çekme ihtimali yüksektir. Bu da direksiyon hakimiyetini kaybettirir. Dolayısıyla su birikintilerini gördüğümüz zaman hızımızı düşürmemiz gerekiyor ve dikkatli bir şekilde oradan geçmemiz lazım. Bunun bir diğer sıkıntısı da şudur, biz eğer su birikintisine hızlı girdiğimiz zaman sağımızda ya da solumuzda bulunan araçlara veya karşıdan gelen araçların üzerine suyun fışkırma ihtimali olacaktır. O aracın da görüş açısını kapatır bir başka aracın da kaza yapmasına sebep olabiliriz. Dolayısıyla bunları dikkate alarak aracı kullanmamız gerekiyor. Kazasız, belasız bir yere varmamız için de bütün trafik kurallarına harfiyen uymamız gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
