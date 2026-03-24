Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kurbanlık satışları hızlandı! İşte 2026 kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı'na yaklaşık iki ay kala Konya'da besi çiftliklerinde hareketlilik başladı. Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığı açısından en güçlü şehirlerinden biri olan Konya'da, kurbanlık hazırlıkları hız kazanırken şehirdeki ticari ve lojistik hareketliliğin de artması bekleniyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAN YOĞUN SEVKİYAT BAŞLAYACAK

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ağrı ve Van başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinden çok sayıda kurbanlık hayvan Konya'ya getirilecek. 

Besi çiftliklerine ulaşan hayvanların bir kısmının şimdiden satıldığı belirtilirken, önümüzdeki haftalarda sevkiyatın daha da artması bekleniyor. Artan hayvan trafiğiyle birlikte şehir girişlerinde ve hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanabileceği ifade ediliyor.

2026 KONYA KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU

2026 yılı için Konya'da kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. Son yıllarda maliyet artışlarına bağlı olarak fiyatların her yıl ciddi şekilde yükseldiği görülürken, bu yıl da benzer bir tablo oluştu.

2026 yılı için Konya'da kurbanlık fiyat aralıkları şu şekilde:

Kurbanlık düve: 180.000 TL – 300.000 TL arasında değişiyor.
Kurbanlık dana: 190.000 TL – 500.000 TL  arasında değişiyor.

Büyükbaş hisse bedeli: 17.500 TL – 30.000 TL  arasında değişiyor.

7 kişilik bir kurbanlıkta kişi başı maliyet ise yaklaşık 28.000 TL ile 60.000 TL arasında değişiyor.

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI YAKINDA NETLEŞECEK

Büyükbaş fiyatları büyük ölçüde netleşirken, küçükbaş kurbanlık fiyatları için henüz kesin rakamlar açıklanmadı. Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde koyun ve keçi fiyatlarının da belli olacağını belirtiyor.

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER