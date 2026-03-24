Konya’da bugün vefat edenler 24 Mart 2026 Salı

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Adı Soyadı
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Doğum Yeri
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Mezarlık
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AYBİKE KARAKOÇ
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EDİRNE
18.03.2026
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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BEBEK EL NACCAR
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22.03.2026
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YAZIR MEZARLIĞI
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PERİHAN KIRICIOĞLU
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CİHANBEYLİ
25.05.1969
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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TEVFİK AKTAŞ
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A.KARAVİRAN
07.02.1962
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SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
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CELAL HALİD
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RAKKA
06.01.1694
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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MELİKE DEMİROK
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AKSARAY
02.07.1949
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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HATİCE AKCA
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ÇOMAKLAR
15.07.1967
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SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
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AYŞE SAYDAM
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ACILAR
20.11.1952
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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MAKBULE ÇOLPAN
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SASON
03.02.1940
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ARİFE ÖZKAYA
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ÇUKURÇİMEN
01.01.1955
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SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
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CUMENE BELİLU
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SELÇUKLU
16.05.2025
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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TAHSİN TOSUN
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AKSARAY
01.05.1967
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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MAKBULE ALBAYRAK
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KAYACIK
18.02.1945
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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İSMAİL KERTİK
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KONYA
03.07.1950
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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AMANULLAH BEGZAD
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JAWZJAN
07.09.1957
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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MEHDİ ŞENER
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BASEL/İSVİÇRE
17.04.2004
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YAZIR MEZARLIĞI
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TAHİR KUMCU
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AKSARAY
01.05.1950
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YAZIR MEZARLIĞI
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HASİBE CAMBOLAT
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DAVDAS
29.10.1958
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YAZIR MEZARLIĞI
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SÜLEYMAN KILIÇ
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ALISSA
24.03.1932
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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MUSA DEMİRCİ
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HADİM
01.01.1957
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HARMANCIK MEZARLIĞI
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ELİFE ÇAKMAK
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KOZANLI
22.04.1936
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ŞÜKRÜ DÜNDAR
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DAVDAS
10.04.1955
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YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
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NURHAN ŞİMŞEK
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KULU
24.12.1989
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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ALİ BABAYİĞİT
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TATKÖY
01.01.1945
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SİLLE MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi