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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 24 Mart 2026 Salı

Konya’da bugün vefat edenler 24 Mart 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 24 Mart 2026 Salı günü vefat eden 24 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

AYBİKE KARAKOÇ

EDİRNE

18.03.2026

ÜÇLER MEZARLIĞI

BEBEK EL NACCAR

22.03.2026

YAZIR MEZARLIĞI

PERİHAN KIRICIOĞLU

CİHANBEYLİ

25.05.1969

ARAPLAR MEZARLIĞI

TEVFİK AKTAŞ

A.KARAVİRAN

07.02.1962

SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI

CELAL HALİD

RAKKA

06.01.1694

ALİYENLER MEZARLIĞI

MELİKE DEMİROK

AKSARAY 

02.07.1949

ALİYENLER MEZARLIĞI

HATİCE AKCA

ÇOMAKLAR

15.07.1967

SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI

AYŞE SAYDAM

ACILAR

20.11.1952

KARAASLAN MEZARLIĞI

MAKBULE ÇOLPAN

SASON

03.02.1940

ARAPLAR MEZARLIĞI

ARİFE ÖZKAYA

ÇUKURÇİMEN

01.01.1955

SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI

CUMENE BELİLU

SELÇUKLU

16.05.2025

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

TAHSİN TOSUN

AKSARAY

01.05.1967

ALİYENLER MEZARLIĞI

MAKBULE ALBAYRAK

KAYACIK

18.02.1945

ÜÇLER MEZARLIĞI

İSMAİL KERTİK 

KONYA

03.07.1950

ÜÇLER MEZARLIĞI

AMANULLAH BEGZAD

JAWZJAN

07.09.1957

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

MEHDİ ŞENER

BASEL/İSVİÇRE

17.04.2004

YAZIR MEZARLIĞI

TAHİR KUMCU

AKSARAY

01.05.1950

YAZIR MEZARLIĞI

HASİBE CAMBOLAT

DAVDAS

29.10.1958

YAZIR MEZARLIĞI

SÜLEYMAN KILIÇ

ALISSA

24.03.1932

HACIFETTAH MEZARLIĞI

MUSA DEMİRCİ

HADİM

01.01.1957

HARMANCIK MEZARLIĞI

  

ELİFE ÇAKMAK

KOZANLI

22.04.1936

ARAPLAR MEZARLIĞI

  

ŞÜKRÜ DÜNDAR 

DAVDAS

10.04.1955

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

  

NURHAN ŞİMŞEK

KULU

24.12.1989

HOCACİHAN MEZARLIĞI

  

ALİ BABAYİĞİT

TATKÖY

01.01.1945

SİLLE MEZARLIĞI

  
 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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