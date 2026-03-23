Konya’da yolcu otobüsü devrildi! Valilikten ilk açıklama geldi

Antalya-Konya kara yolunda, Seydişehir ilçesine bağlı Madenli Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirirken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada;
"Antalya-Konya yolu Seydişehir ilçemiz Madenli Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 vatandaşımız yaralanmıştır.
Kaza ihbarının alınmasının ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup, yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.
Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.
Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
(Meltem Aslan)