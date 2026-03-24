GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,07
EURO
52,26
STERLİN
60,43
GRAM
6.789,44
ÇEYREK
11.881,84
YARIM ALTIN
23.288,40
CUMHURİYET ALTINI
46.101,52
GÜNCEL Haberleri

Askeri araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrildiği kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Kazada hayatını kaybeden şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda tören düzenlendi.

Kaza, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarında meydana geldi. Iğdır 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri bir araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay (23) olay yerinde şehit olurken, yaralı 4 asker olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26), yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kazada hayatını kaybeden şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın (23) Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesi, Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in ise Konya Cihanbeyli nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 5'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, ilçe kaymakamları ve kurum yöneticileri katıldı.

Şehit askerin özgeçmişinin okunduğu törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Zahit Demirel, dua etti. Şehit askerin naaşı askeri uçakla memleketi Hatay'a gönderildi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER