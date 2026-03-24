Kayıp dağcıdan sevindiren haber: 4 gün sonra bulundu
Manisa’nın Salihli ilçesinde 4 gün önce kaybolan amatör dağcı Umut Tanrıkulu (53), İzmir’in Kiraz ilçesinde bir bağ evinde sağ salim bulundu. Tanrıkulu Kiraz Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesi sonrası Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

21 Mart'ta Salihli'nin Burhan Mahallesi mevkiinden zirve tırmanışı için Bozdağ'a hareket eden bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle yönünü kaybettiği değerlendirilen amatör dağcı Umut Tanrıkulu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kar yağışı nedeniyle bir süre ara verilen çalışmalar, havanın düzelmesiyle yeniden başlatıldı. Arama çalışmalarına 100'ün üzerinde personel, yaklaşık 30 araç ve 5 dron ekibi katıldı. Ekipler, sahada yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu Tanrıkulu'nun izini İzmir'in Kiraz ilçesine kadar takip etti.

Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban da arama çalışmalarına destek verdi. Çoban, sabah saatlerinde kendi bağ evinin de bulunduğu Akçay mevkiine gittiği sırada bir evin bacasından duman yükseldiğini fark etti. Durumdan şüphelenen Çoban, eve girdiğinde Umut Tanrıkulu ile karşılaştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tanrıkulu'nu Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki ilk muayenesinin ardından Salihli'ye sevk edilen Tanrıkulu'nun, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve 72 saat gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Hastane önünde gazetecilere konuşan eşi Nuray Tanrıkulu ise, "4 günlük bu zor süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şu anda durumu gayet iyi. 72 saat gözlem altında tutulacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER